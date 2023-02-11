Adana'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

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ADANA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Hasan Alpargün Apartmanı'nın enkazında AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri çalışma yürütüyor.

Enkaz alanındaki büyük beton bloklar, ekipler tarafından iş makineleriyle kaldırılıyor.

Yakınları enkaz altına olanlar ise kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

Ekipler tarafından bölgedeki binaların boşaltılmasına yönelik de sık sık uyarılar yapılıyor.

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