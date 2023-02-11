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25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor

AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yaptığını belirterek, oluşturulan hava yardım koridoruyla da 63 uçakla, 9 bin 780 uzman personel ve 625 ton malzeme taşıdıklarını bildirdi.

25 bin Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde görev alıyor

ADANA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yaptığını belirterek, oluşturulan hava yardım koridoruyla da 63 uçakla, 9 bin 780 uzman personel ve 625 ton malzeme taşıdıklarını bildirdi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakanlığınca deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan "hava yardım köprüsü"nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

10'uncu Tanker Üs Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile kuvvetlerin hareket merkezleri ve deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı yapıldı.

Sahadaki çalışmalar ve faaliyetlerdeki son durum hakkında bilgi alan Akar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan depremler yaşandığını anımsatan Akar, "MSB, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarındaki görevliler saat 04.30'da birliklerden durumlarına ilişkin bilgi ve fotoğraf istedi. Saat 05.00'e geldiğinde ilgili personelin karargaha gelmesiyle söz konusu karargahlarda Afet Acil Durum Merkezleri faaliyete geçirildi. O saatten itibaren çalışmalar büyük bir yoğunlukla başladı." diye konuştu.

Kendisinin de aynı saatlerde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile görüştüğünü bildiren Hulusi Akar, "Bilgileri aldıktan sonra sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili raporları sunduk. En büyük hasarın Hatay'da olduğuna ilişkin bilgiyi, bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine arz edip Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay'a hareket edeceğimizi kendilerine ifade ettik. Uygun buldular ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürdük." dedi.

- "Tüm imkanlar seferler edildi"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliğiyle ilgili görevlerinin devam ettiğini vurgulayan Akar, "Terörle mücadeledeki başarısı bilinen Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında, görevinin başında yer almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, şu ana kadar bölgede görev yapan 4 askerin şehit olduğunu, depremler nedeniyle bölgede 45 personelin hayatını kaybettiğini belirterek, "54 yaralımızla birlikte 78 ulaşılamayan silah arkadaşımız ve mesai arkadaşımız var." bilgisini verdi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yapmakta." diyen Hulusi Akar, bunların dışında tüm Milli Savunma Bakanlığının teyakkuz halinde olduğunu ve diğer personelinin de çalışmalara katkı sağladığını anlattı.

- "Hava Kuvvetlerinde tüm hava araçları seferber edildi"

Akar, bir taraftan arama kurtarma faaliyetlerine diğer taraftan yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine katkı sağladıklarını dile getirerek, kara yolunun yanı sıra hem hava hem deniz yardım koridorlarını tesis ettiklerini söyledi.

Bu koridorlardan süratli ve etkin şekilde gerekli nakilleri yapmaya çalıştıklarını belirten Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Bunların yanı sıra birliklerimizin asayiş ve diğer destek faaliyetleri de aralıksız sürdürülüyor. Deprem olur olmaz Hava Kuvvetleri geçmiş tecrübelerinden faydalanarak hazırlık seviyesini en üst seviyeye çıkardı. Hava yardım koridorunu kısa sürede tesis ederek ilk ihtiyaç duyulacak arama kurtarma personeli ile malzemeyi taşımak için planlamamızı yaptık, hazır şekilde bekledik. Hava Kuvvetlerinde tüm hava araçları seferber edildi. Yük kapasitelerini kullanmak için tanker uçaklarımızı aktif hale getirdik."

- İncirlik sivil uçuşlara açıldı

Hava yardım koridoruyla yurt içi ve dışından gelen ekiplerle malzemelerin Adana Havalimanı ile gerekli koordinasyon yapıldıktan sonra sivil ulaşıma açılan İncirlik'e de taşındığını bildiren Akar, burada toplama ve dağıtım noktalarının teşkil edildiğini anlattı.

Depremin meydana geldiği günkü zorlu hava şartlarının hava ulaşımına engel olduğunu, koşulların elverdiği yerlere helikopterle, hava şartları elvermeyen yerlere ise karadan sevkiyatın yapıldığını ifade eden Akar, şu bilgileri paylaştı:

"63 uçakla şu ana kadar 707 sorti gerçekleştirildi. Bu sortilerde 9 bin 780 uzman personel ile 625 ton malzemeyi hedeflerine ulaştırdık. Malzeme ve personel sevkiyatı yapan uçaklar dönüşlerinde deprem bölgelerinden yaralıları ve isteyen vatandaşlarımızı taşıdı. Bunların yanı sıra 34 ülkeden 61 uçakla 147 sorti icra edildi. Diğer yandan şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda 41 TİHA ve İHA görev yaptı. Bunlar 394 saat uçtu. İHA/TİHA, insanlı keşif uçakları, Göktürk uydusu dahil Hava Kuvvetleri teyakkuz halinde, faaliyetleri desteklemek için büyük gayret içinde olmaya devam ediyor."

Personel ve malzeme nakli için Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin de kullanıldığını dile getiren Akar, "Toplam 57 genel maksat helikopterini İncirlik'te topladık. Deprem bölgesine bu helikopterlerle hizmet vermekteyiz. Şu ana kadar helikopterlerle 710 sorti gerçekleştirdik." dedi.

- Deniz yardım koridorunda 24 gemi var

Hulusi Akar, helikopterle sadece il merkezlerine değil, 17 ilçe ile 102 köy ve kasabaya da yardım taşındığını vurgulayan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm bunlarla birlikte Mersin-İskenderun arasında deniz yardım koridoru da kuruldu. İstanbul'dan da İzmir'den de Aksaz'dan da malzemeler, iş makineleri deprem bölgesine taşındı. Bu kapsamda 24 gemi 5 helikopter ihtiyaçları karşılamak için İskenderun Körfezi'nde verilen görevleri yapıyor. TCG İskenderun gemimiz şu ana kadar 327 yaralımızı deprem bölgesinden Mersin'e taşıdı. Bunların yanı sıra amfibi gemilerimiz TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar İskenderun Körfezi’ne demirledi. Rol-2 seviyesinde sağlık hizmeti sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından hasta kabulüne başlandı."

- 39 komando taburu sahada

AFAD ve valiliklerle koordineli olarak arama, kurtarma ve yaşam destek faaliyetleri kapsamında taleplerin karşılandığı bilgisini veren Akar, "Şu anda 39 komando taburu, 28 arama kurtarma timi, istihkam savaş taburları ile deniz istihkam arama kurtarma timleri ile Hava Kuvvetlerimizin arama kurtarma timleri sahada. İlaveten ilk kez fabrikalarımızdan 580 teknik personel ve işçimiz de sahada." şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk defa sefer stoklarından ayırdığı 53 sahra mutfağı ile 11 sahra fırınını bölgeye sevk ettiğini kaydeden Akar, "İlk gün sıcak çorba dağıtımıyla başlayan çalışmalarız kapsamında şu ana kadar 502 bin ekmek, 700 bin kumanya dağıtımıyla acil ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda günlük 40 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı kapasitesine ulaştık." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanları diğer kurumların personeliyle 72 bölgede 19 bin çadır kurduğunu açıklayan Akar, öncelikle çadır kentlerdeki yangın tehlikesine karşı şu ana kadar 750 yangın söndürme cihazının da ilk etapta bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Akar, "Stoklarımızda olanlardan acil ihtiyaç çerçevesinde 160 soğuk iklim, 2 bin genel maksat çadırını, 1600 uyku tulumu ile 210 seyyar tuvalet ve banyo ünitesi, 350 jeneratör, 342 hiltinin yanı sıra kepçe, vinç gibi araçları da bölgeye sevk ettik. 30 bine yakın giyecek ve battaniye de bölgeye gönderildi." bilgisini aktardı.

- Akaryakıt desteği

Milli Savunma Bakanı Akar, deprem bölgelerine akaryakıt desteği sağlamak için de harekete geçtiklerine dikkati çekerek, "TSK depolarının yanı sıra gerekli işlemlerin ardından ilk defa NATO POL depolarından da akaryakıt yakıt desteğini sağladık, sağlamayı sürdürüyoruz. Şu ana kadar depolardan 655 ton akaryakıt çekerek vatandaşa dağıttık." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar tarafından deprem bölgelerine gönderilen yardımların dağıtımına yönelik 8 ilde 19 lojistik destek üssü kurduklarını ifade eden Akar, "Yaz Özel Eğitim Merkezlerimiz dahil askeri tesislerimizi vatandaşlarımıza açtık. Antalya'daki Karpuzkaldıran merkezinde şu ana 730 vatandaşımızı misafir ediyor, onlara sıcak yemek sağlıyoruz." dedi.

İlk günden itibaren Bakanlık personelini Kızılay'ın kan merkezlerine yönlendirdiklerini anlatan Akar, devlet hastanesinin zarar gördüğü Kahramanmaraş'ta bir seyyar sahra hastanesi kurarak iki ameliyat gerçekleştirdiklerini, 113 hastaya baktıklarını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarında 63 ülkeden 6 bin 500 personel ve 212 arama kurtarma köpeğinin görev yaptığını dile getiren Akar, yurt dışından da sahra hastanelerinin gönderildiğini bildirdi.

37'si savunma bakanı olmak üzere 43 ülke ve NATO'dan kendisine geçmiş olsun dileklerinin iletildiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk günden itibaren görevinin başındadır. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her türlü musibetten birlik ve beraberlik içinde alnının akıyla çıkan devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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