Depremden etkilenenlere yardımlar sürüyor

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ADANA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli firmalar, depremlerden etkilenenlere yönelik yardımlara kendi imkanlarıyla destek veriyor.

Felaketi yaşayan illerdeki arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri için lojistik ve ulaşım üssü olan Adana Havalimanı'na, gün boyu yerli ve yabancı, gönüllü ve resmi çok sayıda yardım görevlisi geliyor.

Havalimanına yardım için gelenler yanlarındaki malzemelerle daha önce ayarlanan ulaşım imkanlarını kullanıp en kısa zamanda hasar gören illere geçiyor.

Almanya'nın Stuttgart kentinde mahalle arkadaşı olan Mertcan Göker, Can Hüseyin Öztunç ile Mikail ve Seyfullah Aytekin, bedelini kendileri karşılayarak uçakla Adana'ya geldi.

Adana Havalimanı'nda AFAD görevlileriyle temasa geçen gençler, ekiplerin yönlendirmesiyle ihtiyaç duyulan Kahramanmaraş'a geçecek.

Mikail Aytekin, AA muhabirine, depremin ardından mahalledeki arkadaşlarıyla Almanya'da yardım kampanyası başlatıp malzemeler gönderdiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla deprem bölgesine gelmeye karar verdiklerini anlatan Aytekin, "Kampanyamız çok iyi geçti. Yaklaşık 2-3 tır gönderdik. Ama gönlümüz rahat etmedi. Allah nasip etti buraya geldik. Adana'dan arkadaşlar bizi Kahramanmaraş'a gönderecek. Elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Mertcan Göker de kampanya ile 2-3 gün uğraştıktan sonra yola çıktıklarını belirterek, "Adana'ya inelim, Allah nereye gönderirse oraya gideriz diye düşündük. Buradaki arkadaşlar sağ olsun bizi gönderecek. Biz buradan da bazı malzemeler tedarik edip Kahramanmaraş'a gideceğiz." diye konuştu.

Remraks Türkiye firması yetkilileri de Almanya'dan getirdikleri 11 enkaz altı ses dinleme cihazını teslim alarak deprem bölgesine yola çıktı.

İş geliştirme ve saha yöneticisi Serhat Günebakan, firma olarak Köln'den cihazları temin edip Türkiye'ye getirdiklerini aktardı.

Günebakan, "Bulabildiğimiz kadar cihaz getirdik. Cihazları AKUT'a teslim edeceğiz. Arkadaşların, depremde daha fazla can kaybı yaşanmaması için bunlardan faydalanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya'nın Krefeld şehrinde Türklerin de yer aldığı yardım kuruluşu Hummaid'den, aralarında inşaat mühendisi, itfaiye görevlisi ile lojistik uzmanı olan, 3'ü Türk 4 kişi, Hatay'da görev yapmak üzere Adana'ya geldi.

Ekip lideri Ali Altunay, AFAD koordinasyonunda geldiklerini ve Hatay'da çalışmalara destek olacaklarını kaydetti.​​​​​​​

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