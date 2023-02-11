Adana'da depremi yaşayan öğretmen ve öğrenciler, afet bölgesi için ekmek üretiyor

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ADANA (AA) - YUSUF KOYUN/FİKRET KAVĞALI - Kahramanmaraş merkezli depremleri Adana'da yaşayan lise öğrencileri, öğretmenleriyle okullarındaki "Fırın Atölyesi"nde depremzedeler için günlük 10 bin ekmek üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde 100 meslek lisesine "Fırın Atölyesi" kazandırılmasına yönelik protokol kapsamında Adana Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan bölümde, okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere ekmek üretimine başlandı.

Gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen günlük 10 bin ekmek, Adana Valiliği koordinesinde deprem bölgelerine gönderiliyor.

Ayrıca öğretmen ve öğrenciler, okulda depremzedeler için her gün yaklaşık 300 kişilik sıcak yemek hazırlıyor.

Okul müdürü Tuba Sungur, AA muhabirine, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlangıcı olan 6 Şubat Pazartesi günü okula gitmeyi beklerken depremle uyandıklarını söyledi.

Öğretmenlerle, hasarlı durumdaki evlerine giremeyen ve diğer illerden Adana'ya gelen depremzedeler için neler yapabileceklerini konuştuklarını belirten Sungur, şöyle devam etti:

"İlk gün usta öğreticimiz ve müdür yardımcılarımızla ekmek üretmeye başladık. Daha sonra gönüllü öğrencilerimiz de bize katıldı. Diğer branşlardaki öğretmen arkadaşlarımız, dağıtım, ulaşım ve lokasyon konusunda yardımcı oluyor. İlk günden itibaren depremzedeler için okulumuzda 10 bin ekmek üretmeye başladık. İhtiyaç doğrultusunda 20 bin kadar ekmek üretebiliyoruz. Ekmeklerin depremzedelere ulaştırılması konusunda Adana Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ile iletişim halindeyiz."

Sungur, okullarında misafir ettikleri 70 kişiye günlük 3 öğün yemek verdiklerini de dile getirdi.

- Öğrenciler depremzedeler için öğretmenleriyle bir arada

Usta öğretici Osman Günbeyi de depreme ikinci kattaki evinde yakalandığını, ailesini güvenli bölgeye ulaştırdıktan sonra okul yöneticilerinin girişimiyle öğrencileriyle bir araya gelip depremzedeler için ekmek üretmeye başladıklarını anlattı.

Adana Valiliğince ekmek üretimi için kendilerine 5 ton un desteği sağlandığını bildiren Günbeyi, "Öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız ve okul idarecileriyle depremzedeler için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerinden Nurten Alğan, depremden ailesiyle yara almadan kurtulduğunu ancak farklı kentlerde birçok insanın hayatını kaybetmesi, yaralanması ve evsiz kalmasından büyük üzüntü duyduğunu aktardı.

Alğan, öğretmeninin telefonla ulaşıp depremzedelere ekmek üretmek için desteğini istemesi üzerine gönüllü olmayı kabul ettiğini belirtti.

Gökçe Ayaz ise ilk kez depremi yaşadığını ve paniğe kapılması üzerine annesinin kendisini sakinleştirdiğini ifade etti.

Deprem sonrası gönüllü olarak okullarındaki ekmek üretimine katıldığını kaydeden Ayaz, "Bu zor günlerde hepimizin dayanışma içinde olması gerekiyor. Onun için burada birleştik." diye konuştu.

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