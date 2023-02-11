Depremde yaralanan 62 kişi hava yoluyla Ankara ve İstanbul'a sevk edildi

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ADANA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 62 kişi, Türk Hava Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı uçaklarla Ankara ve İstanbul'a gönderildi.

Adana'daki hastanelere getirilip durumları değerlendirilen yaralıların hava yoluyla başka illere nakli sürüyor. Bu kapsamda aralarında kadın, bebek ve çocukların da bulunduğu 62 kişi, ambulanslarla Adana Havalimanı'na getirildi.

Sağlık görevlileri 6 yaralıyı Türk Hava Kuvvetlerine ait CASA tipi ambulans uçağa, 6 yaralıyı da Sağlık Bakanlığının iki ambulans uçağına taşıdı. Bu uçaklar, Ankara'ya havalandı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağına alınan 50 yaralı ise İstanbul'a sevk edildi.

Yaralıların tedavilerine bu kentlerde devam edilecek.

Adana'dan dün ve önceki gün hava yoluyla 101 yaralı başka illere taşınmıştı.

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