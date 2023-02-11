Adana'da depremde hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri defnedildi

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ADANA (AA) - Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren 3 kişilik ailenin cenazeleri, toprağa verildi.



Depremde yıkılan 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nda enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 59 yaşındaki Bekir ve aynı yaştaki eşi Azize ile çocukları 29 yaşındaki Tahsin Can Coşkun için Kozan ilçesi Hacıbeyli köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Törende, çiftin diğer çocukları Yaren Coşkun gözyaşı döktü.

Anne, baba ve oğullarının cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından mezarlıkta defnedildi.

Ayrıca, ailenin enkaz altında telef olan kedisinin de gömüldüğü öğrenildi.



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