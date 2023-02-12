Deprem bölgesine yardım götürme bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana’da durdurulan bir kamyonette depremzedeler için hazırlandığı belirtilen kolilerde su, çocuk bezi ve ayakkabıların arasına gizlenmiş 107 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirlediği 2 kişiyi takibe aldı.



Ekipler, şüphelilerin kullandığı kamyoneti Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.



Deprem bölgesine yardım malzemesi götürdüklerini belirten zanlıların aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda su, çocuk bezi ve ayakkabı kolilerinin arasına gizlenmiş paketlerde 107 kilo 100 gram esrar bulundu.

Bunun üzerine sürücü M.K. (44) ve yanındaki F.B. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

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