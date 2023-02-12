"Gökyüzünün kartalları" depremzede çocuklar için havalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da askeri helikopter, enkazdan çıkarılan 3 çocuğun hastaneye naklini gerçekleştirmek için adeta zamana karşı yarıştı.

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli helikopter pilotları, depremden etkilenen bölgelerde, yıkıntılar arasından kurtarılan çocuklar için sorti yaptı.

Askeri helikopterler, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 3 çocuğun hastaneye nakli için sağlık personeli eşliğinde havalandı.

Yıkıntılar arasından saatler sonra çıkarılan çocukların hastaneye nakli, helikopterle adeta zamana karşı yarışarak gerçekleştirildi.

- Enkazdan 133 saat sonra çıkarılan bebek helikopterle Adana'ya götürüldü

Askeri helikopter, enkazdan 133 saat sonra çıkarılan 1 yaşındaki bebek ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu almak üzere Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin pistine indi.

Yüzünden yaralı bebek ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilen 4 yaşındaki çocuğu, sağlık görevlileri kucaklarında helikoptere taşıdı.

11 yaşındaki çocuğun sedyeyle getirildiği helikopterde, sağlık görevlileri bir an olsun gözlerini çocuklardan ayırmadı.

Zaman zaman çocuklarla konuşan ve onlara moral verip güldürmeye çalışan sağlık personeli, kimi zaman da gözyaşlarına hakim olamadı.

Enkazdan çıkarılan yaralı çocukların tedavisine, helikopterle götürüldükleri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.