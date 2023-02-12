Gaziantep'te enkazdan çıkarılan 9 yaşındaki Elif'e hastanede doğum günü sürprizi

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ADANA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te enkazdan kurtarılan 9 yaşındaki Elif Yağmur Yakar, doğum gününü tedavi gördüğü hastanede kutladı.

Nurdağı ilçesinde yaşayan Kezban ve Hasan Yakar'ın 3 çocuğundan en büyüğü olan 9 yaşındaki Elif Yağmur, depremde 8 katlı apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Depremin şiddetiyle ikiye ayrılan ve yan devrilen binanın birinci katında kiriş ve tavan arasına sıkışan Elif, yurt dışında bulunan babası gibi annesi ve kardeşleriyle de ayrı düştü.

Annesi ve iki kardeşi kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkarken kurtarılmayı bekleyen Elif, yaşadığı korku ve strese rağmen umudunu yitirmedi.

Annesi, amcası ve dedesinin bir an olsun yalnız bırakmadığı Elif, 8 saat sonra enkazdan çıkarılarak Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ayağında ezilme olan Elif'e ailesi ve sağlık personeli, hastanede doğum günü sürprizi yaptı. Sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde pastasındaki mumları söndüren Elif, sürpriz kutlama karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen küçük kız, 4 gündür yolda olan tır şoförü babasının Rusya'dan geleceği anı iple çekiyor.

- "Duvarlardan üstümüze moloz ve taşlar düşüyordu"

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde AFAD'ın kurduğu çadırda çocuklarıyla kalan anne Kezban Yakar, AA muhabirine, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Birinci katında yaşadıkları 8 katlı apartmanın ikiye ayrılarak yan devrildiğini belirten Yakar, şunları kaydetti:

"Dairenin üstü açıldı. Yağmur iniyordu üstümüze. O anda çıkmaya çalışırken yeniden deprem oldu. Duvarlardan üstümüze moloz ve taşlar düşüyordu. Orada, küçük kızımla başımızdan yaralandık. Birileri elimizden çekti, kurtardı. Elif ise enkazın altında kaldı. Başından ayrılmadım. Çok şükür kurtulduk, ayaktayız."

Yakar, kızının dedesi ve amcalarının çabalarıyla 8 saat sonra enkazdan çıkarıldığını dile getirerek, "Rehabilitasyonla travmayı atlatmaya çalışıyor. Ayağında ezilme var, genel sağlık durumu iyi. Doğum gününü hastanede kutladık. Hastane personeli ve yakınlarımızla ona sürpriz yaptık. Elif Yağmur, artık daha güçlü." diye konuştu.

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