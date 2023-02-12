Adana'da sitenin güvenlik görevlisi, deprem anında sırtladığı yaşlı kadını 9. kattan aşağıya indirdi

ADANA (AA) - ÖMER YILDIZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adana'da bir sitenin özel güvenlik görevlisi, sarsıntı anında 9. katta bulunan yaşlı kadını sırtında taşıyarak dışarı çıkardı.

Depreme çalıştığı sitenin güvenlik kulübesinde yakalanan 40 yaşındaki Turhan Sarıtaş, üç bloklu siteden panik halinde çıkan insanları sakinleştirerek güvenli alana çıkmalarını sağladı.

Sarıtaş, 11. katta yaşayan 83 yaşındaki Nezahat Yolcu'nun binadan çıkamadığını duyunca sarsıntılar devam etmesine rağmen binaya girdi. Merdivenlerden indirilmeye çalışılan kadını 9. katta sırtına alan Sarıtaş, binadan çıkmayı başardı.

Güvenlik görevlisinin panik halindeyken sergilediği cesur davranış, sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

- "Kıyamet kopuyor sandım"

Yaşadığı anları AA muhabirine anlatan iki çocuk babası Sarıtaş, gece nöbetindeki devriyesini tamamladıktan sonra kulübesine döndüğünü belirtti.

Oturduğu koltuğun sallanması üzerine deprem olduğunu anladığını aktaran Sarıtaş, "Hemen dışarı çıkmak istedim. Ancak, sarsıntı nedeniyle dengemi kaybedince adım atamadım, güvenlik kulübesine yaslandım. Kıyamet kopuyor sandım." dedi.

Sarıtaş, sarsıntıyla insanların panik halinde binalardan inmeye başladığını anlatarak, vatandaşları sakinleştirdikten sonra geride kalan olup olmadığını anlamaya çalıştığını ifade etti.

Site sakini Nezahat Yolcu'nun inenler arasında olmadığını komşularının söylediğini belirten Sarıtaş, şunları kaydetti:

"11. katta yaşayan Nezahat teyzenin inenler arasında olmadığını fark edince sarsıntıya rağmen binaya girdim. 108 basamaklı merdivenden koşarak çıktım. Site yöneticimiz koluna girip 9. kata kadar indirmiş. Ancak hızlı hareket etmem gerektiğini düşünerek Nezahat teyzeyi sırtıma aldım. O an aklıma ne ölüm ne başka bir şey geldi. Kendisi, 'Yavrum beni bırak. Sen in.' dedi. Ben ona 'Yok teyze ben senin için buraya çıktım. Seni indireceğim. İnşallah ikimize de bir şey olmayacak, birlikte ineceğiz.' dedim. Çok paniklemişti. Hem sakinleştirmeye çalıştım hem de aşağıya indirip binadan çıkarttım."

Yaptığının insanlık vazifesi olduğunu dile getiren Sarıtaş, daha sonra Mersin'e götürülen Yolcu'yu arayarak sohbet etti, durumu hakkında yakınlarından bilgi aldı.

- "Ne yapacağımızı şaşırmıştık"

Ayaklarında platin bulunduğu için yürümekte zorlandığını ifade eden Yolcu ise depremi fark edince yataktan kalktığını ve odanın kapısını bulmaya çalıştığını anlattı.

Kapıyı bulduktan sonra karşı komşusundan yardım istediğini belirten Yolcu, "Yatak odasından dışarı çıktım. İki kere yere düştüm. Evin çıkış kapısını açtıktan sonra karşı komşumuza bağırdım beni kurtarmaları için. Onlar da çığlık çığlığa dışarı çıkmışlar, ağlıyorlardı. Komşumuz İhsan bey kollarıma girerek beni bir süre taşıdı. Onun ardından Turhan gelerek beni sırtına aldı. Sırtına alıyor, düşürüyor, tekrar alıyordu. Ne yapacağımızı şaşırdık. 70 kiloyum ben. Beni bu şekilde kimse indiremez. Turhan beni sırtına alarak indirdi. Hakkını helal etsin. Ona o kadar çok teşekkür ediyorum ki tarifi yok." ifadesini kullandı.









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