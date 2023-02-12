Deprem bölgesindeki çocuklara yaşadıklarını oyunlarla unutturmaya çalışıyorlar

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ADANA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında afetzede ailelerin çocuklarının yaşadığı travmayı atlatabilmesi için psikososyal destek programları uygulanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çoğunluğu uykusunda yakalandıkları şiddetli sarsıntıyı hissedip aileleriyle sokağa çıkan çocuklarda afetin izlerini silmeye çalışıyor.

Çukurova ilçesinde afetzedeler için kurulan çadırlardaki çocukları gün boyu çeşitli oyunlarla motive etmeye çalışan sosyolog ve psikososyal destek uzmanları, ailelere de destekte bulunuyor.

Yüzlerini boyayan, oyun hamurlarıyla oynayan, resim yapan ve yaşanan ortamdan kısmen uzaklaşan çocukların mutluluğu ise ailelerine moral oluyor.

- "Çocuklarımız depremi soruyor"

Müdürlük bünyesinde görevli sosyolog Mihraç Erbova, AA muhabirine, depremde evleri zarar gören ailelerin 2 ila 6 yaşlarındaki çocuklarına yönelik etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Bakanlığa bağlı özel kreşler ile depremden etkilenen çocuklara yönelik oyun terapisi çalışmaları yaptıklarını belirten Erbova, "Çocuklarımız depremi soruyor. Bunun afet olduğunu, ülkemizin deprem kuşağında olduğunu ancak şu anda güvende olduklarını anlatmaya çalışıyoruz. Ailelere de psikososyal destek sağlıyoruz." dedi.

Erbova, Adana'daki çadır alanlarının tümünde etkin olmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Çocukların bulunduğu her alana yetişmeye çalıştıklarını aktaran Erbova, şöyle konuştu:

"Şu anda Çukurova'da 10 noktada oyun gruplarımızla faaliyetlerimiz sürüyor. Her etkinliğe 60'a yakın çocuğumuz katılıyor. Geri dönüşleri çok iyi. Çocuklarımız öğretmenlerini heyecanla bekliyor. Sabah erkenden psikososyal destek çadırlarına gelerek 'Öğretmenimiz gelecek mi, yine oyunlar oynayacak mıyız?' diye soruyorlar. Çocukların deşarj olduklarına inanıyorum."

Mihraç Erbova, çalışmalara gönüllü öğretmenlerin de destek verdiğini sözlerine ekledi.

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