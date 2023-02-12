Avustralyalı afet yardım ekibi ve insani yardım malzemeleri İncirlik Üssü'ne ulaştı

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla Avustralya'dan arama kurtarma, sağlık ve itfaiye personelinden oluşan 72 kişilik ekip, Adana'ya geldi.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na 9 ton medikal, insani yardım ve arama kurtarma ekipmanının bulunduğu malzemelerle inen ekip, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage tarafından karşılandı. Avustralyalı yardım ekibi daha sonra Hatay'a hareket etti.

Büyükelçi Armitage, AA muhabirine, Türkiye'nin 10 ilinde benzeri görülmemiş bir felaketin, çok büyük trajedinin yaşandığını söyledi.

Depremlerden etkilenen alanın, Kuzey İrlanda ya da Yeni Zelanda büyüklüğünde olduğunu belirten Armitage, şöyle konuştu:

"Multidisipliner bir ekip. Türkiye'ye yardımcı olmak için önemli bir katkı yapabileceğimize inanıyorum. Avustralya ve Türkiye, hepimiz dostuz. Birinci Dünya Savaşı'ndan bir mirasımız var ve dostluğumuz oradan büyüyor. Bu nedenle bu zamanda Türk halkına yardım etmek için burada olmamız doğal."

Afet yardım ekibinin lideri Darryl Dunbar ise Birleşmiş Milletler'in afete yönelik iyileştirme çabalarına ve deprem nedeniyle yerinden olan kişilerin memleketlerine geri dönmelerine yardımcı olmak için Türkiye'ye geldiklerini ifade etti.

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