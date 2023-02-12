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Adana'da büyük bölümü yıkılan binanın tehlike oluşturan diğer kısmı kontrollü şekilde yıkıldı

AA

Adana'da büyük bölümü yıkılan binanın tehlike oluşturan diğer kısmı kontrollü şekilde yıkıldı

ADANA (AA) - Adana'da, büyük bölümü yıkılan ancak ayakta kalan kısmı, arama kurtarma çalışmaları için tehlike oluşturan binada, kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adana Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda büyük bölümü yıkılan Kubilay Apartmanı'nda yürütülen tarama faaliyetleri, yapının ayakta kalan kısmının tehlike arz etmesi nedeniyle sekteye uğradı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu, enkazında 3 kişinin bulunduğu değerlendirilen binanın ayakta kalan bölümünün yıkılmasına karar verildi.

Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü yıkım gerçekleştiren ekipler, yıkıntılar arasındaki 3 kişiye ulaşmak için çalışmalara yeniden başladı.

Bu arada binanın yıkılma anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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