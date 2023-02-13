Adana'da depremden etkilenenler TÜYAP Fuar Alanı'nda barınıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da bazı vatandaşların barınma ihtiyacı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde oluşturulan alanda karşılanıyor.

Merkezde, depremzedelere yatak, battaniye, çocuk bezi gibi yaşam malzemeleri ile yemek veriliyor.

Yaklaşık 3 bin vatandaşın ağırlandığı merkezde oluşturulan koordinasyon noktalarında, depremzedelerin eksiklerinin tespit edilerek giderilmesi için destek sağlanıyor.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.