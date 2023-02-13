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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremden sağlam çıkan TOKİ konutlarının sakinleri yaşadıklarını anlattı

AA

Depremden sağlam çıkan TOKİ konutlarının sakinleri yaşadıklarını anlattı

ADANA/HATAY/OSMANİYE (AA) - EKİP - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi.

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler, TOKİ konutlarında hasara yol açmadı.

TOKİ eliyle yaptırılan, Adana'da 21 bin 154, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323 olmak üzere 32 bin 495 binada yapılan kontrollerde herhangi bir yıkım ya da yapısal hasar olmadığı tespit edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 2008'de yaptırılan 730 konuttan birinde ailesiyle yaşayan Tarık Yavuz, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır bu dairede ikamet ettiklerini söyledi.

Söz konusu iki büyük deprem sırasında evde olduklarını belirten Yavuz, binada ve evin içinde bir hasarın olmadığını ifade etti.

Yavuz, "Buradaki TOKİ'de oturan kimse 'Evimde camım, televizyonum düştü' demez. Hiçbir zararımız yok. Depremden iki gün sonra gelip binaları kontrol ettiler. Kontrol sonucunda binalarımızda hiçbir sorunun olmadığını söylediler. Bunu da raporlayıp 'Evinizde oturabilirsiniz.' dediler. İlk depremde dahi dışarıya çıkmayıp geceyi evde geçirdik. Evin içinde bir zarar olmayınca dışarı çıkma ihtiyacı da duymadık." dedi.

Yavuz, kentte yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, depremde iki yakınını kaybettiğini ifade etti.

Tuba Ünsal, ilk sarsıntının şiddetiyle uyanıp aile bireyleriyle güvenli alanda bekledikten sonra dışarı çıktıklarını söyledi.

Ünsal, evlerinde sorun olmadığı için oturmaya devam ettiklerini dile getirdi.

- "Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım"

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 1053 dairelik toplu konutun sakinlerinden Cemil Çengel, Pazarcık merkezli deprem sırasında uyanık olduğunu, sarsıntıyı hissedince eşini ve çocuğunu uyandırdığını belirtti.

Çengel, sarsıntı şiddetlenmeye başlayınca birbirlerine sarılıp kelimeişehadet getirdikleri bilgisini veren Çengel, şöyle devam etti:

"Elbise dolabı üstümüze devrilince kenara kaçtık. Deprem geçene kadar bekledik. Kaçacak bir alanımız yoktu. Çok şiddetli bir sarsıntıydı. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım ama elhamdülillah binalarımız yıkılmadı. İskenderun sokaklarını gezdim. Çok bina yıkılmış, canlarımız gitti. TOKİ'nin konutları gerçekten sağlammış, buna inandım. Evimizin durumu genel olarak iyi ama hafif alçı çatlakları var, kolonlarda bir şey yok."

- Oruca niyetlenmek için çay demledi, salona girerken deprem oldu

Halil Çiçek ise sarsıntı anında çok korktuklarını belirtti.

Son yüzyılın en büyük depremlerinden birinin yaşandığını vurgulayan Çiçek, "Allah yardımcımız olsun. TOKİ'nin evleri gerçekten sağlam. Kim yapmışsa Allah razı olsun." dedi.

Ahmet Özceylan, üç aylar orucuna niyetlenmek için kalkmasından bir süre sonra depremin başladığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Çay demlemiştim. Tam salona adım atarken kendimi yerde buldum. O sırada ocağın üstündekilerin hepsi devrilmişti. Yaklaşık 80 saniye çok şiddetli bir sarsıntı oldu. Böyle şiddetli bir depremi ilk kez yaşadım. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Kızım yan binada oturuyor. Damadım gelip beni aldı. Birkaç saat dışarı çıktık, ondan sonra evime geldim. Kızım da evinde kalıyor. Burası sağlam. TOKİ evlerinde şu anda herhangi bir sorun yok. Yıkılmadığına göre demek ki iyi yapılmış, sağlam bir yapı üzerine kurulmuş."

- "TOKİ'nin yanındaki ve altındaki binalar oturulamaz halde"

Osmaniye'de TOKİ konutlarının bulunduğu Vatan Mahallesi'nin muhtarı Baki Bayram da evlerinde ve bloklarda herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Evlerinin duvarlarında çatlak oluşmadığına dikkati çeken Bayram, "Buraya TOKİ'nin üst düzey yöneticileri de geldi. Depremin etkilediği 10 ili de kontrol etmişler, 10 ilde de TOKİ'lerde ciddi bir hasar görmediklerini, buradaki evlerde de bir şey olmadığını söylediler." ifadesini kullandı.

Ali Göktürk ise Osmaniye'deki TOKİ konutlarını gezdiğini belirterek, "Hiçbirinde tek bir çatlak yok. Benim 7 katlı binamda da çatlak yok. Sadece kapılarda çok küçük kasma var. O da Osmaniye'nin merkezini düşündüğümüz zaman çok ama çok küçük bir sıkıntı. TOKİ'nin yanındaki ve altındaki binalar ise oturulamaz halde." değerlendirmesinde bulundu.

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