Depremde yiten canlardan geriye moloz yığınlarından çıkan hatıralar kaldı

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ADANA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da apartmanların enkazından çıkan hatıralar, yakınlarını yitiren depremzedeleri duygulandırıyor.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yıkılan 12 katlı Zeray Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar tamamlandı.

Çok az sayıda kişinin canlı çıkarıldığı, 60'ın üzerinde vatandaşın ise hayatını kaybettiği apartman sakinlerinden geriye kalan kişisel eşyalar, moloz yığınlarının arasından çıkarılıyor.

Yitirdikleri yakınlarına dair iz ve hatıra aramaya gelen diğer afetzedelerin molozların arasında toza bulanmış halde bulduğu sevgililer günü kartpostalı, oyuncak gibi kişisel eşyalar yürekleri burkuyor.

Yaşlı gözlerle enkaz alanını tarayan depremzedelerin yaşadıkları korku yüzlerinden okunabiliyor.

Enkaza saçılan kartpostallardan birinde, "Bi'tanem, sevgililer günün kutlu olsun. Nice yıllara. Seni seven biricik aşkın." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Bu arada yıkılan apartmanın çevresindeki binalara girişlere izni verilmiyor.

Buna rağmen bazı hane sakinleri kimlik, kıyafet ve zaruri ihtiyaçları için kısa süreli de olsa evlerine girip çıkıyor.

- Yıkılma anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, apartmanın yıkılma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kayıtlarda, gece karanlığında otoparkta bulunan araçların adeta dalgalandığı, duvara sabit klima motorunun ise şiddetle sallandığı görülüyor.

İnsanların panik halinde kaçışmalarının da yer aldığı görüntülerde, araçların üzerine moloz parçalarının düşmesi ve binanın yıkılmasıyla etrafı toz bulutunun kaplaması yer alıyor.





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