Josef de Souza, depremden 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda'ya formasını hediye etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Josef de Souza, depremden 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda'ya formasını hediye etti

AA

Josef de Souza, depremden 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda'ya formasını hediye etti

ADANA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan apartmanın enkazından 128 saat sonra çıkarılan 13 yaşındaki Arda Can Övün'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazından kurtarılan Arda Övün, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine getirildi. Tedavisi süren Arda'ya, tutkunu olduğu ve çok sevdiği Beşiktaş'ta forma giyen oyunculardan Josef de Souza ziyarette bulundu.

Oyuncuyu karşısında gören Arda, kısa süreli şaşkınlığın ardından büyük mutluluk yaşadı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüntülü görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Arda, "Çok mutlu oldum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.


- "Kartal pozu" verdiler

Josef de Souza ise imzaladığı formasını Arda'ya vererek, "Seni tebrik ediyorum. Sen bir kahramansın. Türk halkının da bir kahramanısın. Herkes, senin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Seninle fotoğraf çektirmek benim için bir onur. Geçmiş olsun kardeşim." ifadesini kullandı.

Ziyarette Josef de Souza ile Arda "kartal pozu" verdi, fotoğraf çektirdi.

Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy ise Arda'nın artık Beşiktaş camiasına emanet olduğunu ifade ederek, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Arda'yı Beşiktaş Kolejinde okutacağını ve takibini de bizzat kendisinin yapacağını söyledi. İnşallah bu zor zamanları atlatacak, geleceği çok daha güzel ve parlak olacak. Arda, Beşiktaş'ın evladı ve kahramanı. Ona sahip çıkacağız." diye konuştu.


- "O kadar zaman geçtiğini tahmin etmiyordum"


Arda Övün, enkazda geçirdiği 128 saati AA muhabirine anlattı.

Yıkılan 5 katlı Mavi Konutlar Apartmanı'nın enkazında anne ve babası ile 3 kardeşinin kaldığını belirten Arda, şunları kaydetti:

"Sıkışmıştım, oradaki taşları çekmeye çalıştım. Kardeşimin başının sıkıştığı taşları kaldırmaya çalıştım. Karanlık bir ortam hiçbir şey görünmüyor. Nefes almakta zorlanmıyordum ama üşüyordum, açtım ve susuzdum. 6 gündür enkaz altında olduğumu bilmiyordum. Zannediyorum bir veya iki gündür buradaydım. O kadar zaman geçtiğini tahmin etmiyordum. Gördüğüm ilk ses ve ışıkla 'Hayatım kurtuldu' dedim. Deprem anında evdeki herkes koridora geldi. Orası da yıkıldı. Yanımdaki kardeşime de bir şey oldu, bir süre sonra hiç konuşmadı. Diğer kardeşimin de hiç sesi gelmedi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde yiten canlardan geriye moloz yığınlarından çıkan hatıralar kaldı
YEREL HABERLER Depremde yiten canlardan geriye moloz yığınlarından ...
Adana'da deprem bölgelerinde hırsızlık yapan 10 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da deprem bölgelerinde hırsızlık yapan 10 ...
Depremden sağlam çıkan TOKİ konutlarının sakinleri yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Depremden sağlam çıkan TOKİ konutlarının sakinleri ...
(Görüntülü) BOŞALTILAN HASARLI BİNALARDA HIRSIZLIK YAPAN 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOŞALTILAN HASARLI BİNALARDA HIRSIZLIK ...
Boşaltılan hasarlı binalarda hırsızlık yapan 10 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Boşaltılan hasarlı binalarda hırsızlık yapan 10 ...
Adana'da depremden etkilenenler TÜYAP Fuar Alanı'nda barınıyor
YEREL HABERLER Adana'da depremden etkilenenler TÜYAP Fuar Alanı'nda ...
Adana'da büyük bölümü yıkılan binanın tehlike oluşturan diğer kısmı kontrollü şekilde yıkıldı
YEREL HABERLER Adana'da büyük bölümü yıkılan binanın tehlike ...
AK Parti Sözcüsü Çelik, depremle ilgili sosyal medyadaki dezenformasyonları değerlendirdi:
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, depremle ilgili sosyal ...
(Görüntülü) DEPREMDEN 138 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARTILAN MUCİZE BEBEK, ADANA&#039;DA DOKTOR GÖZETİMİNDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDEN 138 SAAT SONRA ENKAZDAN ...
(Görüntülü) YARISI YIKILAN KUBİLAY APARTMANI TAMAMEN ÇÖKTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YARISI YIKILAN KUBİLAY APARTMANI TAMAMEN ...
Yarısı yıkılan binanın 11'inci katında buzdolabı asılı kaldı (2)
YEREL HABERLER Yarısı yıkılan binanın 11'inci katında buzdolabı ...
Depremden 138 saat sonra enkazdan çıkartılan mucize bebek, Adana'da doktor gözetiminde
YEREL HABERLER Depremden 138 saat sonra enkazdan çıkartılan mucize ...
Adana Havalimanı deprem bölgelerine hızlı ulaşımın üssü olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Adana Havalimanı deprem bölgelerine hızlı ulaşımın ...
Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Mukadderat/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: ...
(Görüntülü) ADANA&#039;DA DEPREMZEDELER İÇİN SEMT PAZARLARI ÇADIR KENTE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA DEPREMZEDELER İÇİN SEMT ...
Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Mukadderat
YEREL HABERLER Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: ...
(Görüntülü)ADANA&#039;DA 70 CANSIZ BEDENİN ÇIKARILDIĞI APARTMANIN MÜTEAHHİDİ KAÇTIĞI KKTC&#039;DEN ADANA&#039;YA GETİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA'DA 70 CANSIZ BEDENİN ...
(Görüntülü)ADANA&#039;DA 70 CANSIZ BEDENİN ÇIKARILDIĞI APARTMANIN MÜTEAHHİDİ KAÇTIĞI KKTC&#039;DEN ADANA&#039;YA GETİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA'DA 70 CANSIZ BEDENİN ...
(Görüntülü)FUAR ALANI, YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ; 7 BİN KİŞİ GECEYİ GEÇİRİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)FUAR ALANI, YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ; 7 ...
Avustralyalı afet yardım ekibi ve insani yardım malzemeleri İncirlik Üssü'ne ulaştı
YEREL HABERLER Avustralyalı afet yardım ekibi ve insani yardım ...
Adana'da depremzedeler için semt pazarları çadır kente dönüştürüldü
YEREL HABERLER Adana'da depremzedeler için semt pazarları çadır ...
Fuar alanı, yaşam alanına dönüştürüldü; 7 bin kişi geceyi geçiriyor
YEREL HABERLER Fuar alanı, yaşam alanına dönüştürüldü; 7 bin kişi ...
Yaralı depremzedelerin hava yoluyla Ankara'ya sevki devam ediyor
YEREL HABERLER Yaralı depremzedelerin hava yoluyla Ankara'ya sevki ...
(Görüntülü)YARISI YIKILAN BİNANIN 11&#039;İNCİ KATINDA BUZDOLABI ASILI KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)YARISI YIKILAN BİNANIN 11'İNCİ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.