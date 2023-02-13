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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde yaralanan 44 kişi Adana'dan uçakla Ankara'ya sevk edildi

AA

Depremde yaralanan 44 kişi Adana'dan uçakla Ankara'ya sevk edildi

ADANA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaralanan 44 kişi, uçakla Ankara'ya gönderildi.

Adana'daki hastanelere getirilip durumları değerlendirilen yaralıların hava yoluyla başka illere nakli sürüyor. Bu kapsamda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 kişi, ambulanslarla Adana Havalimanı'na getirildi.

Yaralılar, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans uçaklar ile Türk Hava Kuvvetlerine ait CASA tipi ambulans uçak ve Norveç'e ait C-130 askeri nakliye uçağına alındı.

Ankara'ya götürülen yaralıların tedavilerine bu kentte devam edilecek.


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