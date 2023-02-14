Adana Şehir Hastanesi'ni 1512 sismik izolatör depremin yıkıcı etkisinden korudu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Adana Şehir Hastanesi, zemin hareketinin kontrollü olarak binaya aktarılmasını sağlayan sismik izolatörler sayesinde "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkisini hissetmedi.

Adana Şehir Hastanesi Teknik Hizmetler Yöneticisi Özeren Bulut, AA muhabirine, hastanenin ileri teknolojilerle donatıldığını söyledi.

Hastanenin bodrum katında kolonların üzerindeki sismik izolatörlerin önemine işaret eden Bulut, "Hastanemizde bulunan en ileri teknolojilere sahip deprem izolatörleri, deprem sırasında ve sonrasında işlevini yerine getirmiştir." dedi.

- "Hastanemiz depremi çok az etkiyle atlattı"

Sismik izolatörlerin işlevine ilişkin bilgi veren Bulut, şunları kaydetti:

"Bodrum iki katından bodrum bir katına çıkan kolonların üzerinde bulunan deprem izolatörleri sayesinde hastanemiz depremi çok az etkiyle atlattı. Deprem izolatörleri, depremin yüksek ivmesini sönümleyerek, üst katlara yıkıcı etkisi hissedilmeyecek şekilde, daha yumuşak ve az etki altında yaşattı. Depremin ivmesini azaltıyor, yukarı daha az bir etkiye düşürüyor."

Bulut, hastanede 1512 sismik izolatörün bulunduğunu aktararak, "2017'de hastanemiz açıldığında, Adana Şehir Hastanesi dünyanın en büyük sismik izolatörlü hastanesi unvanına sahipti. Hastanemizde bulunan deprem izolatörleri, dünyanın en ileri teknolojilerine göre yapıldığı için coğrafyamızda yaşanacak en şiddetli depremlere bile dayanıklı olarak inşa edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.