Adana'da hemşirelerin deprem sırasında kuvözdeki bebeklere duyarlılığı kamerada

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adana'daki bir hastanede, hemşirelerin sarsıntı sırasında kuvözdeki bebekleri koruması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentteki bir özel hastanede görevli hemşireler, 6 Şubat'ta saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında kendilerinden önce kuvözlerdeki bebekleri korumaya almak için hareket etti.



Yenidoğan yoğun bakım bölümünün güvenlik kamerasına yansıyan olayda, depremin başlamasıyla hemşireler kuvözlere yöneliyor.

Hemşireler, bebeklerin zarar görmemesi için kuvözleri tutup depremin sona ermesini bekliyor.

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