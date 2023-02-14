Japonya'dan insani yardım malzemeleri İncirlik Üssü'ne getirildi

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla Japonya'dan gönderilen 15 tonun üzerinde tıbbi malzeme ile çadır gibi barınak ekipmanlarını taşıyan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri özel kargo uçağı, Adana'ya geldi.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na inen uçak, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ve Savunma Ataşesi Harihara Hiroyuki tarafından karşılandı.

39. Hava Üssü Kanat Komutanı Albay Calvin Powell ve 39. Hava Üssü Kanat Komutanlığı Şefi Astsubay Kıdemli Başçavuş Justin Stoltzfus da karşılama sırasında büyükelçi ve savunma ataşesiyle kısa süreli görüştü. Yardım malzemelerinin uçaktan indirilmesine ABD askerleri de yardım etti.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden takım komutanı Yarbay Ikenaga Tomonori'nin de yer aldığı uçaktan indirilen malzemeler, kara yoluyla Gaziantep'e sevk edildi.

Büyükelçi Kazuhiro, gazetecilere, "Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait özel bir nakliye uçağıyla Japonya'dan 15,4 ton malzeme ve ekipman gelmiş bulunmaktadır. İçeriği, tıbbi ekipman ve çadır gibi yaşamsal malzemelerden oluşmaktadır. Tıbbi ekipman, halihazırda Gaziantep'te görev yapan Japon sağlık ekibine hemen teslim edilerek kullanılmaya başlanacaktır." dedi.

Gaziantep'te Japonya'nın afet yardım ve sağlık ekiplerinin faaliyet gösterdiğini belirten Kazuhiro, şöyle devam etti:

"Japonya'nın sağlık ekibi, 13 Şubat itibarıyla 36 kişiden oluşmaktadır. Önümüzdeki günlerde ikinci grubun da gelmesiyle toplam 75 kişiyle hizmet vermesi planlanmaktadır. Öz Savunma Kuvvetleri tarafından teslim edilen 15,4 ton malzeme ve ekipmana ek olarak, ayrıca bugün gelecek ticari uçakla taşınanlar da ilave edildiğinde toplam 25 tonluk malzemeyi ve ekipmanı kullanarak önümüzdeki birkaç hafta boyunca çalışacağız. Ayrıca, depremin meydana gelmesinin hemen ardından Japonya'dan sevk edilen Japonya Uluslararası Acil Arama Kurtarma Ekibine bağlı 73 kişilik kurtarma ekibi, halihazırda Kahramanmaraş'ta gece gündüz çalışmalarına devam etmektedir. Japonya hükümetinin acil yardım malzemeleri, bugün Türkiye'ye ulaşmıştır. Çadır, battaniye ve uyku tulumundan oluşan malzemeler, yaklaşık 15 bin kişinin ihtiyacını karşılayacaktır."

Kazuhiro, Japonya hükümetinin, Türkiye'ye yönelik mali insani yardımını Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) aracılığıyla en kısa zamanda gerçekleştirmek üzere şimdiden düzenlemeler yaptığını aktararak, "Bundan sonra da afetten etkilenen bölgelerin ihtiyaçlarına göre gerekli desteği sağlamayı sürdürmek niyetindeyiz." dedi.

Deprem bölgelerinde faaliyet gösteren Japon sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına da değinen Kazuhiro, "Afet bölgesinde Japonya'dan STK'lar da aktif faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Tokushukai medikal şirketinin acil sağlık ekibi olan TMAT'ın 13 üyesi, 8 Şubat'tan bu yana Osmaniye'de faaliyet gösteriyor. Bundan böyle faaliyetlerini daha da genişletmek için ikinci bir ekip göndermeyi düşündüklerini duydum. Japon STK'lardan Peace Winds Osmaniye'de, AAR Yardım ve Kurtarma Derneği Şanlıurfa'da battaniye, gıda ve hijyen ürünlerini afet bölgelerine ulaştırma konusunda destek vermektedir. Bu STK'larda çalışanlara faaliyetlerinden dolayı bu vesileyle şükranlarımı sunarım." diye konuştu.

Kazuhiro, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, "Türkiye tarihindeki en büyük ölçekli ve en ciddi deprem" olduğunu söyleyerek, "Afet bölgesinde çeşitli malzemeler yetersiz kalıyor. Bugün Japonya Öz Savunma Kuvvetleri tarafından ulaştırılan malzemenin ve ekipmanın, afet bölgesine sevk edilerek zor günler geçiren Türk halkına yardım amacıyla kullanılmasından memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

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