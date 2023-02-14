GÜNCELLEME - Hatay'da 201 saat sonra kurtarılan Emine öğretmenin tedavisi yoğun bakımda sürecek

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY/ADANA (AA) - Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan 26 yaşında bir kadın, 201. saatte enkaz altından çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaştı.

Ekipler, okul öncesi öğretmeni olduğu belirtilen Akgül'ü depremin ardından 9'uncu günde enkazdan kurtardı.

Ambulansa konulan Akgül, helikopterle Adana'ya sevk edilerek Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, gazetecilere, acil servise getirilen Akgül'le ilgili ilk değerlendirmelerini yaptıklarını söyledi.

Emine Akgül'ün sağlık durumu hakkında bilgi veren Çetinkünar, "Bugüne kadar enkaz altında kalmasına rağmen ezilme sendromuna pek uğramamış. Açlık ve susuzluğun verdiği doku kaybından dolayı muhtemel bir böbrek yetmezliği olacaktır. Yoğun bakımda hastamızı takip edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.