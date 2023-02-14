Depremde yaralanan 10 kişi Adana'dan uçakla Ankara'ya sevk edildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaralanan 10 kişi, uçakla Ankara'ya gönderildi.

Adana'daki hastanelere getirilip durumları değerlendirilen yaralıların hava yoluyla başka illere nakli sürüyor. Bu kapsamda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi, ambulanslarla Adana Havalimanı'na getirildi.

Yaralılar, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 3 ambulans uçağa alındı.

Ankara'ya götürülen yaralıların tedavilerine bu kentte devam edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.