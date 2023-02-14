ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'den ülkesinin deprem yardımlarına ilişkin açıklama:

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ADANA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkesinin yardımlarının süreceğini söyledi.

Flake, ülkesinin gönderdiği yardım malzemelerinin ulaştığı İncirlik Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan depremlerin Amerikan halkını derinden etkilediğini dile getirdi.

Deprem bölgesindeki birçok yeri daha önce eşi Cheryl Flake ile gezdiğini anlatan Flake, "Bu seyahatlerimiz sırasında Türk halkının misafirperverliğini de bizzat görme imkanı bulduk." dedi.

Büyükelçi Flake, yardımların süreceğini aktararak, "Büyükelçilik, konsolosluk camiamız, hepimiz, meydana gelen afet nedeniyle derinden sarsıldık ve yardım etmek istiyoruz. Türk halkının ihtiyaç duyduğu şeyleri temin etmek amacıyla Türk muhataplarımızla yakın çalışma içerisindeyiz. Geçen hafta boyunca iki Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) ekibi, depremzedelerin enkazdan kurtulmasını sağlamak için Adıyaman'da çok yoğun çalışma yürüttü." diye konuştu.

Amerikan halkının, elinden gelen her türlü yardımı sağladığını belirten Flake, "Kaynak toplamakta, kan, gıda ve tıbbi malzeme bağışında bulunmakta ve tabii ki Türk halkıyla dayanışma mesajları paylaşmaktadır. Bu süreç ne kadar uzun sürerse sürsün, Türk dostlarımıza yardımcı olmak amacıyla önümüzdeki gün, hafta ve aylarda elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Geçmiş olsun Türkiye." ifadesini kullandı.



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