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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 222 saat sonra kurtarılan kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor

AA

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 222 saat sonra kurtarılan kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor

ADANA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ta yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak enkazdan kurtarıldı.

Alınan biliye göre, Bursa'dan gelen arama kurtarma ekiplerince Hayrullah Mahallesi'ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 222. saatte 42 yaşındaki Melike İmamoğlu kurtarıldı. İmamoğlu, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansa alınan, ardından da helikopterle Adana'ya sevk edilen İmamoğlu, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, gazetecilere, Melike İmamoğlu'nu yoğun bakım servisine aldıklarını söyledi.

Gerekli tahlillerinin ve görüntüleme işlemlerinin yapıldığını anlatan Gündüz, "Şu anda görünen omurga ya da kemik kırığı yok. Beyin ve göğüsle ilgili bazı bilgisayarlı filmler çekildi, onları değerlendireceğiz. Bilinci açık, kendisiyle konuştum. Çok şükür, nefes alışverişleri düzenli. Solunum cihazına da ihtiyacı yok." dedi.

- "Bu mucizeyi sağlıklı şekilde yakınlarına teslim edeceğiz"

Gündüz, hastada uzun süre aç ve susuz kalmanın getirdiği bazı negatif belirtiler bulunduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Onları tedavi etmeye hemen başladık. Sağ bacağıyla ilgili hafif dolaşım bozukluğu ihtimali var. Süratle tahlillerini yapacağız. Uzun süre göçük altında kalan hastalarımızda ezilme sendromu gelişebiliyor. Bu açıdan da hastamızı yakından takip ediyoruz. Şu anda bilinci açık solunumu normal, el ve ayak hareketleri var. Ancak dediğim gibi beyinde ya da göğüs içinde herhangi bir şey olup olmadığına ilişkin kısa süre sonra bilgi edineceğiz. İnşallah onlar da normal olarak değerlendirirsek bacağı üzerinde çalışmalar yapacağız. Umarım önümüzdeki günlerde bu mucizeyi sağlıklı şekilde yakınlarına teslim edeceğiz."

Hastanın, kendisiyle kısa süreli de olsa konuştuğunu aktaran Gündüz, "Her şey yolunda mı?' diye sordum. Kendisi de bana yanıt verdi. Tedirgin, uzun süre göçük altında kalmış. Onu biraz rahatlatmaya çalıştım. 'Bütün her şey yolunda, tedavilerine başladık. İnşallah kısa zamanda buradan sizi sağlıkla uğurlayacağız.' dedim. Böyle bir kısa konuşma geçti aramızda." diye konuştu.

- Hastane personeline teşekkür etmiş

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de Meryem İmamoğlu'nu hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı.

Rektör Tuncel, hastanın bilincinin açık olduğunu belirterek, "Konuşuyor. Durumu da stabil. Daha iyi değerlendirme için çekeceğimiz ekstra röntgenlerin sonucunu bekleyeceğiz. Fakat şu anda gayet iyi görünüyor, maşallah. Hastane personelimize teşekkür etti. 'Allah razı olsun' dedi." şeklinde konuştu.


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