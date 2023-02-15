Adana'dan Türk ve ABD askerlerinin dayanışmasıyla yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor

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ADANA (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından 81 il ve çok sayıda ülkeden gelen yardımların İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından hızla bölgelere sevkine devam ediliyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası ulusal ve uluslararası kampanyalar kapsamında bağışlanan yardım malzemelerinin bir bölümü Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında toplanıyor.

Aralarında ABD, Yunanistan, İspanya, Belçika, Avustralya ve Çin'in de bulunduğu birçok ülkeden gelen çadır, yatak, battaniye, yorgan, yastık, jeneratör, ısıtıcı gibi insani yardımların yanı sıra gıda ve medikal malzemelerin olduğu paketler, Türk ve ABD askerlerince helikopterlere yükleniyor.

Yardım malzemeleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına ait çok sayıda helikopter ve kargo uçağıyla depremden etkilenen illere naklediliyor.



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