Deprem bölgesinin "lojistik üssü" Adana Havalimanı'nda hareketlilik sürüyor

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ADANA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımların hızla ulaşmasına imkan sağlayan, lojistik ve ulaşım üssü konumuna gelen Adana Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor.

Depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana havalimanında yoğun uçuş ve yolcu trafiği gerçekleşiyor.

Havalimanına gün boyu, farklı ülkelerden insani yardım malzemesi taşıyan uçaklar iniş yapıyor.

Öte yandan deprem bölgelerinde sağlık hizmeti veren 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine takviyeler sürüyor.

Bu kapsamda çeşitli illerden gelen yaklaşık 142 Sağlık Bakanlığı personeli, havalimanından görev yerlerine hareket etti.

Ayrıca depremden etkilenen hayvanlara yönelik veteriner hizmeti verecek 7 kişilik Alman ekibi de Adana Havalimanı'na geldi. Ekip, AFAD koordinasyonunda görev yapacak.

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