Depremde hayatını kaybeden yakınını arayanlar, kimlik tespiti için kan örneği vermeli

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ADANA/HATAY/OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan cenazelerin kimlik tespitinin yapıldığı Adana Adli Tıp Kurumunun Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, "Yakınını arayan kişinin en yakın Adli Tıp Kurumuna sadece kan örneği vermesi yeterli. Alınan numunenin daha önce sisteme yüklenen örnekle eşleşmesiyle hayatını kaybedenin kimliği tespit ediliyor." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde teşhisi yapılamayan cenazelerin kimliklerinin DNA taramasıyla belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi görevlendirildi.

Kurum bünyesindeki Acil DNA Birimi, teşhis edilemeyenlerin kimliğini belirlemek için yakınlarından alınan kan örnekleri doğrultusunda DNA taraması başlattı.

Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, AA muhabirine, kurumda biyolog ve teknikerlerle örnekler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Necmi Çekin, daha ileri aşama gereken çalışmalarda kemik ve diş gibi olgular için Adli Tıp Kurumunun Gaziantep ve Diyarbakır grup başkanlıklarındaki biyoloji ihtisas dairelerinin devreye girdiğini ifade etti.

Yakınını bulamayanlardan alınan kan örneklerinin ortak sisteme yükleneceğini ifade eden Çekin, "Sistem, örnek başka yerde çalışılmış olsa da otomatik olarak eşleyip ortaya koyabilecek." dedi.

- "Biyoloji dairelerinin çalışmaları ortak havuzda"

Prof. Dr. Çekin, Adana ve çevresindeki illerden kendilerine başvurmak isteyenler için ekiplerinin hazır olduğunu dile getirdi.

Çalışmaların önemli bir bölümünün Biyoloji İhtisas Dairesinde başladığını, olguları kısa sürede sonuçlandıracaklarını bildiren Necmi Çekin, şunları söyledi:

"Yakınını arayıp kurumumuza başvuran 50 kadar kişinin çalışma sonuçları rapor edilerek savcılarımıza iletildi. Bu kapsamda kimliği tespit edilen 50 cenaze yakınlarına teslim edildi. Yine de elimizde 60 kadar kimliği tespit edilememiş olgu var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bunların kimlikleri ancak yakınlarının başvurusuyla tespit edilebilecek. Tüm biyoloji ihtisas dairelerinin çalışmaları ortak havuzda. Onun için örnekler üzerindeki çalışmalar Gaziantep, Diyarbakır ya da İstanbul'da da yapılsa sistem birbirini görüyor. Yakınını arayan kişinin en yakın Adli Tıp Kurumuna sadece kan örneği vermesi yeterli. Alınan numunenin daha önce sisteme yüklenen örnekle eşleşmesiyle hayatını kaybedenin kimliği tespit ediliyor."

- Hatay'da 8 bin 900 cenazenin kimliği belirlendi

Hatay'da arama kurtarma ekiplerince enkazlardan çıkarılan ve bölgede yakınları tarafından teslim alınmayan cenazeler, Cumhuriyet Başsavcılığınca belirlenen Yeni Narlıca Mezarlığı ile kent merkezindeki Asri Mezarlık'ta oluşturulan alanlara getiriliyor.

Cumhuriyet savcısı, adli tıp uzmanı, adli tıp teknikeri ve ikişer hemşirenin görev yaptığı, ölü muayene işleminin yapıldığı bu alanlarda cenazelerden örnekler alınıyor.

Gassal hizmetlerinin ardından DNA örnekleri ile parmak izleri alınan cenazeler, açılan mezarlara defnediliyor.

İl genelinde enkaz altından çıkarılan 8 bin 900 kişinin DNA tespitleri yapılarak kimlikleri belirlendi.

Yakınlarını kaybedenler, Başsavcılıkça oluşturulan noktalara başvurmaları halinde, kan örneğinin Adli Tıp'ta incelenmesinin ardından cenazelerini alabilecek.

- Osmaniye'de kimlik tespiti için koordinasyon merkezi kuruldu

Bu arada, Osmaniye'de enkazlardan çıkarılan kimliği belirlenemeyen cenazeler ve yakınını bulamayanlar için Osmaniye Adliyesinde de koordinasyon merkezi oluşturuldu.

Cumhuriyet savcısı, polis ve adliye personelinden oluşan birimde, enkazlardan çıkarılan cenazelerle ilgili bilgiler dosyalanıyor. Kimliği belirlenemeyecek durumda olanlardan alınan DNA ve doku örnekleri Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderiliyor.

Yakınlarına ulaşamayanlara öncelikle fotoğraflar gösterilerek teşhis etmesi isteniyor. Fotoğraftan teşhis edilemezse birinci derece yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırılıyor.

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