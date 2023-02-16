Depremde yıkılan apartmanın zarar verdiği binada yaralandılar

ADANA (AA) - KORAY KILIÇ/FİKRET KAVĞALI - Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, tutuklanan müteahhit Hasan Alpargün'ün yaptırdığı apartmanın kendi binalarına doğru yıkılması sonucu yaralanan depremzede, komşularını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Merkez üssü Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki depremde, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde Hasan Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu yakınındaki Sabah Apartmanı da zarar gördü.

Yıkılan binanın yol açtığı hasar nedeniyle Sabah Apartmanı sakinlerinden Özkan Açıkyıldız ile eşi, iki çocuğu ve kayınvalidesi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan aile bireylerinden 4'ü taburcu edildi. Açıkyıldız'ın kızının tedavisi ise sürüyor.

Özkan Açıkyıldız, 6 Şubat gecesi yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Açıkyıldız, depremi hisseden eşinin kendisini uyandırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Uyku sersemiydim, baktım ki deprem oluyor. Hızlı bir şekilde eşim kızıma, ben de oğlumun odasına koştum. Kayınvalidem de oğlumun odasındaydı. Depremin bitmesini beklerken çocuğuma sarıldım. Bir baktım ki bizim yan taraf çöktü. O bir dakika içinde insan her şeyi düşünüyor. Artık son evresinde yanımızdaki bina yıkılınca bizim binaya doğru devrildi. Bomba gibi bir patlama oldu. Gözümü açtığımda sağ yanağıma bir taş parçası geldi, yere düştüm. Her yer toz duman olmuştu."

- "Bizi arabasına alıp hastaneye götürdü"

Kendine geldiğinde kucağında çocuğunun olmadığını fark ettiğini aktaran Açıkyıldız, "Baba buradayım." deyince hemen oğlunun bulunduğu yöne doğru gittiğini söyledi.

Oğlunu kucaklamak isterken yaralandığını gördüğünü dile getiren Açıkyıldız, şunları aktardı:

"Kayınvalidem de arkama düşmüştü. Kayınvalidemi ve oğlumu kurtardım. Kurtarma esnasında sağ elim yaralandı. İkisini kurtarırken odanın kapıları taşlardan dolayı kapanmıştı. Camları kırarak kendimizi dışarı attık. Kızımın uykusu ağır olduğu için eşim onu uyandırmakta zorlanmış. Eşim daha sonra onu zorla uyandırmış. Çıkacakları esnada duvarın bir bölümü onların üzerine düşmüş. Orada kızım başına bir darbe aldı. Üzerimde pijama ve atletle çıkabildim. Evimizden Süleyman Demirel Bulvarı'na kadar koşmak zorunda kaldık. Buraya polis ve ambulansın girmesi zordu. Her yerde arabalar ve insanlar vardı. Yolun ortasında elimi açıp bir arabayı durdurdum. Sağ olsun bir kadın bizi arabasına alıp hastaneye götürdü."

Açıkyıldız, Çukurova Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda 3 gün uyutulan ve daha sonra servise alınan kızının alnında kırıkların olduğunu, hayati tehlikeyi atlattığını belirtti.

Başına 14 dikiş atılan kızının bilincinin açık olduğu bilgisini veren Açıkyıldız, hayatta kaldıkları için buruk bir sevinç yaşadıklarını, Hasan Alpargün Apartmanı'nın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren komşuları için büyük üzüntü duyduklarını sözlerine ekledi.

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