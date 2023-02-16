Kahramanmaraş merkezli depremler TÜBİTAK destekli 107 projeyle araştırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş merkezli depremler TÜBİTAK destekli 107 projeyle araştırılıyor

AA

Kahramanmaraş merkezli depremler TÜBİTAK destekli 107 projeyle araştırılıyor

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle 107 araştırma projesi yürütülüyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine, depremlerin etkili olduğu illeri ziyaret ettiğini, yeniden Adana'dan başlayıp Malatya'ya kadar incelemelerde bulunacaklarını söyledi.

Mandal, depremlerin etkilerini analiz edebilmek amacıyla acil proje çağrısına çıktıklarını hatırlattı.

Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'ta hızla aksiyon alarak "Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı"nı başlattıklarını ifade eden Mandal, başvuruları 24 saat içinde değerlendirdiklerini belirtti.

Prof. Dr. Hasan Mandal, "Şu an TÜBİTAK tarafından sahada 107 farklı proje destekleniyor. Bu projeler hemen deprem sonrasında faaliyete geçti. 57 farklı kurumdan 500'e yakın araştırmacı sahada gece gündüz çalışıyor. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde sahaya intikal ettiler." diye konuştu.

- "Bilimsel temelli veri elde etmeye çalışıyorlar"

Geleceğe yönelik planlamaların bu tür araştırmalardan elde edilecek verilerle yapılmasının önem taşıdığına işaret eden Mandal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımızın yapmaya çalıştığı, bilimsel temelli veri elde etmek. Çünkü şu an çok sıcak veri var. Hem yer bilimleri açısından hem inşaat mühendisliği bilimleri açısından hem de diğer alanlarda mimar hocalarımız var. Olayın sosyal, psikolojik etkisini araştıran hocalarımız var. Sağlık bilimleri, harita mühendisliği hocalarımız var. Yani birçok disiplinden 500'e yakın araştırmacımız şu an sahada. Hepsine teşekkür ediyorum."

Mandal, her zor dönemin doğru yönetildiği takdirde geleceğe yönelik de bir umut olduğunu dile getirdi.

Sahadaki çalışmaların da umut olacağına inandıklarını kaydeden Mandal, "Araştırmacılarımız olayın hemen ardından bu kadar sıcak bir ortamda bulunmanın sorumluluğuyla, doğru bilgilerin alınıp devletimizin ilgili kurumlarına aktarılması için önemli bir çaba içinde." dedi.​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hataylı depremzede: Dönmemiz lazım, orası bizim memleketimiz
YEREL HABERLER Hataylı depremzede: Dönmemiz lazım, orası bizim ...
"DerinGÖRÜ" programıyla deprem bölgesinde 157 refakatsiz çocuğun ailesi belirlendi
YEREL HABERLER "DerinGÖRÜ" programıyla deprem bölgesinde 157 ...
(Görüntülü)DEPREMZEDELERE PİJAMA, BATTANİYE, İÇ ÇAMAŞIRI, UYKU TULUMU VE MONT DİKİYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDELERE PİJAMA, BATTANİYE, İÇ ...
(Görüntülü)ADANA&#039;DA YIKILAN BİNALARIN MÜTEAHHİT VE MÜHENDİSLERİ DAHİL 5 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA'DA YIKILAN BİNALARIN MÜTEAHHİT ...
Hastane odaları depremzede çocuklara dağıtılan oyuncaklarla renkleniyor
YEREL HABERLER Hastane odaları depremzede çocuklara dağıtılan ...
Avustralyalı gazeteci Allyson Horn, deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı:
YEREL HABERLER Avustralyalı gazeteci Allyson Horn, deprem ...
Depremde yıkılan apartmanın zarar verdiği binada yaralandılar
YEREL HABERLER Depremde yıkılan apartmanın zarar verdiği binada ...
Depremde hayatını kaybeden yakınını arayanlar, kimlik tespiti için kan örneği vermeli
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden yakınını arayanlar, kimlik ...
Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri dahil 5 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri ...
Depremzedelere pijama, battaniye, iç çamaşırı, uyku tulumu ve mont dikiyorlar
YEREL HABERLER Depremzedelere pijama, battaniye, iç çamaşırı, uyku ...
Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ...
Adana'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
YEREL HABERLER Adana'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili ...
(Görüntülü) DEPREMDE ZARAR GÖREN CAMİNİN MİNARESİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE ZARAR GÖREN CAMİNİN MİNARESİ ...
Depremde zarar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
YEREL HABERLER Depremde zarar gören caminin minaresi kontrollü ...
Deprem bölgesinin "lojistik üssü" Adana Havalimanı'nda hareketlilik sürüyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinin "lojistik üssü" Adana ...
Depremde yaralanan 16 kişi Adana'dan uçakla sevk edildi
YEREL HABERLER Depremde yaralanan 16 kişi Adana'dan uçakla sevk ...
Adana'dan Türk ve ABD askerlerinin dayanışmasıyla yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor
YEREL HABERLER Adana'dan Türk ve ABD askerlerinin dayanışmasıyla ...
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ&#039;TA 222&#039;NCİ SAATTE ENKAZDAN ÇIKARTILAN MELİKE İMAMOĞLU TEDAVİYE ALINDI -EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ'TA 222'NCİ SAATTE ...
Kahramanmaraş'ta 222'nci saatte enkazdan sağ çıkarıldı (3)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 222'nci saatte enkazdan sağ ...
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ&#039;TA 222&#039;NCİ SAATTE ENKAZDAN ÇIKARTILAN MELİKE İMAMOĞLU TEDAVİYE ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ'TA 222'NCİ SAATTE ...
Adana´da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri adliyede
YEREL HABERLER Adana´da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri ...
Adana'da 11 binanın depremlerde yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Adana'da 11 binanın depremlerde yıkılmasına ilişkin ...
Umre için biriktirdiği 25 bin lirasını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Umre için biriktirdiği 25 bin lirasını depremzedelere ...
Hatay'da sahte polis kimliğiyle hastaneden bebek çalma girişimine gözaltı
YEREL HABERLER Hatay'da sahte polis kimliğiyle hastaneden bebek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.