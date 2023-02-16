Adana'daki 4 bin kişilik yükseköğrenim yurtları depremzedelerin geçici yuvası oldu

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ADANA (AA) - SERKAN AVCI/KORAY KILIÇ - Adana'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı toplam 4 bin kişi kapasiteli iki öğrenci yurdu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören afetzedelere açıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, afetzedelerin yaralarının sarılmasına çalışılıyor.

Bu kapsamda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Sarıçam ilçesindeki Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu ile Toroslar Kız Öğrenci Yurdu afetzedelerin kullanımına sunuldu.

Öğrenci yurtlarında barınan depremzedelerden Serkan Pirlioğlu, AA muhabirine, "asrın felaketi"nde yaşadıklarının hafızalarından çıkmadığını söyledi.

Evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ve ailesinden, yakınlarından 18 kişiyle bu yurda yerleştirildiklerini anlatan Pirlioğlu, şöyle konuştu:

"Böyle bir imkan sağlandığı için Allah devletimizden razı olsun. Tüm ailemizi buraya getirdik. İnşallah bu kötü günlerimiz biter, herkes huzurlu bir şekilde yaşamaya devam eder. Şu anda ihtiyaçlarımız gideriliyor. 3 öğün yemeğimizle beraber çayımız ve kahvemiz de veriliyor, çamaşırlarımız yıkanıyor, kıyafet desteği sağlanıyor. Bize her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar."

- "Hiç bitmeyecek sandık"

Elif Naz Çulcu da depremde evlerinin hasar gördüğünü dile getirdi.

O gün yaşadıklarını aktaran Çulcu, "Deprem sırasında çok zorlandık. Hiç bitmeyecek sandık. Evde yaşlılarımız vardı. Yaklaşık 1,5 dakika boyunca sallanmak bizi çok etkiledi. Çok korktuk." dedi.

Çulcu, yurtta çok iyi ağırlandıklarını, hiçbir eksiklerinin olmadığını belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.

Yurtta ailesiyle konaklayan Berrin Güner de zorlu günleri atlatmaya çalıştıklarını anlattı.

Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Güner, "Allah milletimizden ve hükümetimizden razı olsun. Allah, devletsiz eylemesin bizi. Sıcak suyumuzdan tutun çayımıza kadar her imkanımız var. Memnununuz." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen Müşerref Kaya ise depremzedelere sağlanan imkanlar için teşekkürlerini iletti.

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