Adana'daki 4 bin kişilik yükseköğrenim yurtları depremzedelerin geçici yuvası oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'daki 4 bin kişilik yükseköğrenim yurtları depremzedelerin geçici yuvası oldu

AA

Adana'daki 4 bin kişilik yükseköğrenim yurtları depremzedelerin geçici yuvası oldu

ADANA (AA) - SERKAN AVCI/KORAY KILIÇ - Adana'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı toplam 4 bin kişi kapasiteli iki öğrenci yurdu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören afetzedelere açıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, afetzedelerin yaralarının sarılmasına çalışılıyor.

Bu kapsamda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Sarıçam ilçesindeki Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu ile Toroslar Kız Öğrenci Yurdu afetzedelerin kullanımına sunuldu.

Öğrenci yurtlarında barınan depremzedelerden Serkan Pirlioğlu, AA muhabirine, "asrın felaketi"nde yaşadıklarının hafızalarından çıkmadığını söyledi.

Evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ve ailesinden, yakınlarından 18 kişiyle bu yurda yerleştirildiklerini anlatan Pirlioğlu, şöyle konuştu:

"Böyle bir imkan sağlandığı için Allah devletimizden razı olsun. Tüm ailemizi buraya getirdik. İnşallah bu kötü günlerimiz biter, herkes huzurlu bir şekilde yaşamaya devam eder. Şu anda ihtiyaçlarımız gideriliyor. 3 öğün yemeğimizle beraber çayımız ve kahvemiz de veriliyor, çamaşırlarımız yıkanıyor, kıyafet desteği sağlanıyor. Bize her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar."

- "Hiç bitmeyecek sandık"

Elif Naz Çulcu da depremde evlerinin hasar gördüğünü dile getirdi.

O gün yaşadıklarını aktaran Çulcu, "Deprem sırasında çok zorlandık. Hiç bitmeyecek sandık. Evde yaşlılarımız vardı. Yaklaşık 1,5 dakika boyunca sallanmak bizi çok etkiledi. Çok korktuk." dedi.

Çulcu, yurtta çok iyi ağırlandıklarını, hiçbir eksiklerinin olmadığını belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.

Yurtta ailesiyle konaklayan Berrin Güner de zorlu günleri atlatmaya çalıştıklarını anlattı.

Devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Güner, "Allah milletimizden ve hükümetimizden razı olsun. Allah, devletsiz eylemesin bizi. Sıcak suyumuzdan tutun çayımıza kadar her imkanımız var. Memnununuz." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen Müşerref Kaya ise depremzedelere sağlanan imkanlar için teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet yardımları sevkiyatına destek
YEREL HABERLER İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet ...
Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri dahil 5 tutuklama (2)
YEREL HABERLER Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri ...
(Görüntülü)105 TON YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN AZERBAYCAN UÇAĞI, ADANA&#039;YA İNİŞ YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)105 TON YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN ...
(Görüntülü)HATAYLI DEPREMZEDE: DÖNMEMİZ LAZIM, ORASI BİZİM MEMLEKETİMİZ
YEREL HABERLER (Görüntülü)HATAYLI DEPREMZEDE: DÖNMEMİZ LAZIM, ORASI ...
105 ton yardım malzemesi taşıyan Azerbaycan uçağı, Adana'ya iniş yaptı
YEREL HABERLER 105 ton yardım malzemesi taşıyan Azerbaycan uçağı, ...
Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan 2 kargo uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı
YEREL HABERLER Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan 2 kargo ...
Kahramanmaraş merkezli depremler TÜBİTAK destekli 107 projeyle araştırılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli depremler TÜBİTAK destekli 107 ...
Hataylı depremzede: Dönmemiz lazım, orası bizim memleketimiz
YEREL HABERLER Hataylı depremzede: Dönmemiz lazım, orası bizim ...
"DerinGÖRÜ" programıyla deprem bölgesinde 157 refakatsiz çocuğun ailesi belirlendi
YEREL HABERLER "DerinGÖRÜ" programıyla deprem bölgesinde 157 ...
(Görüntülü)DEPREMZEDELERE PİJAMA, BATTANİYE, İÇ ÇAMAŞIRI, UYKU TULUMU VE MONT DİKİYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDELERE PİJAMA, BATTANİYE, İÇ ...
(Görüntülü)ADANA&#039;DA YIKILAN BİNALARIN MÜTEAHHİT VE MÜHENDİSLERİ DAHİL 5 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA'DA YIKILAN BİNALARIN MÜTEAHHİT ...
Hastane odaları depremzede çocuklara dağıtılan oyuncaklarla renkleniyor
YEREL HABERLER Hastane odaları depremzede çocuklara dağıtılan ...
Avustralyalı gazeteci Allyson Horn, deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı:
YEREL HABERLER Avustralyalı gazeteci Allyson Horn, deprem ...
Depremde yıkılan apartmanın zarar verdiği binada yaralandılar
YEREL HABERLER Depremde yıkılan apartmanın zarar verdiği binada ...
Depremde hayatını kaybeden yakınını arayanlar, kimlik tespiti için kan örneği vermeli
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden yakınını arayanlar, kimlik ...
Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri dahil 5 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri ...
Depremzedelere pijama, battaniye, iç çamaşırı, uyku tulumu ve mont dikiyorlar
YEREL HABERLER Depremzedelere pijama, battaniye, iç çamaşırı, uyku ...
Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ...
Adana'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
YEREL HABERLER Adana'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili ...
(Görüntülü) DEPREMDE ZARAR GÖREN CAMİNİN MİNARESİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE ZARAR GÖREN CAMİNİN MİNARESİ ...
Depremde zarar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
YEREL HABERLER Depremde zarar gören caminin minaresi kontrollü ...
Deprem bölgesinin "lojistik üssü" Adana Havalimanı'nda hareketlilik sürüyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinin "lojistik üssü" Adana ...
Depremde yaralanan 16 kişi Adana'dan uçakla sevk edildi
YEREL HABERLER Depremde yaralanan 16 kişi Adana'dan uçakla sevk ...
Adana'dan Türk ve ABD askerlerinin dayanışmasıyla yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor
YEREL HABERLER Adana'dan Türk ve ABD askerlerinin dayanışmasıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.