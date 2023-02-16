Adana'da üniversite öğrencileri depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenledi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, yakınlarının yanına gelen depremzede çocuklar için gönüllü üniversite öğrencileri tarafından moral etkinliği yapıldı.

Üniversitelerde bahar dönemi için uzaktan eğitim kararı alınması üzerine memleketi Kozan'a dönen Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gamze Nur Azgın, kendisi gibi memleketlerine dönen arkadaşları ile iletişime geçti.



Azgın, 5 arkadaşıyla bir araya gelerek Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden temin ettikleri palyaço kıyafetlerini giyip, Tavşantepe Mahallesi'nde yakınlarının yanına yerleşen 30 depremzede çocuğu eğlendirdi.

Öğrenciler, bir hayırseverin de destek verdiği etkinlikte çocuklarla oyunlar oynadı, yüzlerini boyadı, ikramlarda bulundu.

Gamze Nur Azgın, AA muhabirine, yaşanan afetten etkilenen çocukları eğlendirmek istediklerini söyledi.

Azgın, "Onları motive etmek istiyoruz. Her gün fırsat buldukça etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Mersin Üniversitesi öğrencisi Hazal Yüce ise çocukların yüzlerini güldürmek için bu etkinliği yaptıklarını belirtti.

Kozan'a gelen misafirlerini ufak da olsa mutlu etmek istediklerini anlatan Yüce, "Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Bu yönde Kozanlıların desteğine ihtiyacımız var. Çocuklar gülerse dünya gülecek. Buna inanıyor, bunun için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğrencisi Hasan Ali Bildik de ellerinden geldiği ölçüde depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını anlattı.

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