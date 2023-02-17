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"Asrın felaketi"ni yaşayan çocuklar için Adana'da psikososyal destek

AA

"Asrın felaketi"ni yaşayan çocuklar için Adana'da psikososyal destek

ADANA (AA) - SERKAN AVCI/FİKRET KAVĞALI - Adana'da depremin ardından spor salonunun oyun alanına dönüştürüldüğü öğrenci yurdunda konaklayan ailelerin çocuklarına "asrın felaketi"ni unutabilmeleri için psikososyal destek sunuluyor.

Adana'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Sarıçam ilçesindeki 2 bin kişilik Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu'nda afetzedelere konaklama imkanı sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Kayseri, Isparta, Kütahya'da görevli psikolojik danışmanlar, yurtta barınan ailelerin çocukları için kente geldi. Ekiplerce oyun alanına dönüştürülen yurdun spor salonunda çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandı. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği tesisteki çocuklar resim yapıp oyunlar oynayarak eğleniyor. Psikososyal desteklerle çocuklarda depremin neden olduğu travmanın izleri silinmeye çalışılıyor.

- "Oyun iyileştiriyor"

Gönüllü psikolojik danışmanlardan Zeynep Kaya, AA muhabirine, depremlerin ilk gününden itibaren afetzedeler için sahaya çıktıklarını söyledi. Çocukların bu süreçte yaşadıklarını unutmakta zorlandığını vurgulayan Kaya, "Sürece uyum sağlamaları için yardımcı oluyoruz. Bir çocuğumuz hiç uyumuyordu. Oyuna başladığımız ilk gecenin ardından aile yanımıza gelerek çocuğunun uyuduğunu söyledi. Oyun iyileştiriyor. Çocuklara dokunmaktan çok hoşlanıyoruz. Onlar da bu dokunuşla beraber iyileşiyorlar. Günde yaklaşık 30 çocukla yakından ilgileniyoruz." diye konuştu.

Kayseri'den gelen Emine Bayhan da psikososyal dokunuşların içinde olduğu etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Isparta'dan gelerek psikososyal destek ekibine katılan Süleyman Kurnaz, çocukların normal yaşama uyum sürecini hızlandırmaya çalıştıklarını aktardı. Etkinliklerin olumlu yansımalarını gördüklerini bildiren Kurnaz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın yaşadıkları bu travma ve stresten biraz olsun uzaklaşmaları adına uyum sağlayıcı etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımıza çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Burada normal hayattan kopup çocukluklarını yaşayabiliyorlar, eğleniyorlar. Çocuklarımızı günlük rutinlerine döndürmek ve yüzlerini güldürmek üzerine çalışmalar yapıyoruz. Aramızda göçük altından çıkarılan çocuklarımız da var. Tedirgin ve panik havasındalardı. Bazı veliler çocuklarının çok rahat uyuyamadığını, biz geldikten sonra yaşadıklarını biraz daha unuttuklarını ve normal hayata daha rahat bakmaya başladıklarını söylüyorlar."

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