Bakan Kurum, Adana'da açıklama yaptı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, Adana'da açıklama yaptı:

AA

Bakan Kurum, Adana'da açıklama yaptı:

ADANA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 684 bin binanın incelendiğini, bunlardan 84 bin 726'sı için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi.

Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Adana 112 Acil Çağrı Merkezi İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Salonu'nda yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da genel bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Bir yandan hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini diğer yandan da geçici barınma ve kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Kurum, "Şu anda 7 bin 328 personelle 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm ve 684 bin bina incelenmiştir. 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Adana'mızda da 148 binada 1602 bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir." diye konuştu.

Depremlerin 11 ilde 14 milyon kişiyi doğrudan etkilediğini hatırlatan Kurum, şehirlerin yeni yerleşimlerine ilişkin hassas bir süreç ve vatandaşların can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

- "En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz"

"Daha önceki yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin TOKİ konutumuz nasıl dimdik ayaktaysa bundan sonraki süreçte de olası depremlerde en doğru zemini, yeri seçecek çalışmaları yürütüyoruz." diyen Kurum, 20 yıldır izlenen anlayışı yeni yapılacak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğinde de devam ettireceklerini belirtti.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mart ayı başı itibarıyla konutlarımızın 11 ilimizde eş zamanlı ihalelerini gerçekleştireceğiz ve etap etap bakanlığımız ve TOKİ'mizin inşa koordinasyonunda tüm birimlerimizle birlikte 11 ilimizde olacağız ve 11 ilimizde hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip eş zamanlı inşaat sürecini yürütüyor olacağız. En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz. Detaylı zemin etüt raporları hazırlamak, mikro bölgeleme çalışmaları yapmak, jeofizik uzmanlarının incelemesi sonucunda daha önceki konutlarımızda nasıl hareket ettiysek burada da aynı hassasiyetle hareket ediyoruz ve en doğru yerleşim alanlarını seçmeye gayret gösteriyoruz."

Bakan Kurum, Adana'da da ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yanı sıra orta hasarlı konutlara ilişkin vatandaşların da dönüşüm sürecine katkı sağlayacağı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Binaları orta hasarlı olanları açıkta bırakmayacaklarını anlatan Kurum, bu binalar için vatandaşların talepleri doğrultusunda devletin her türlü desteği vereceğini, daha önceki depremlerde olduğu gibi Adana'da da planlama, kamulaştırma ve finans desteği anlamında her türlü katkıyı sunacaklarını dile getirdi.

- "(Adana'daki afet konutları) Çukurova'daki Şambayadı bölgesini istişare ettik"

Adana'da yeni afet konutlarının yapılacağı alana ilişkin de bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:

"Adana'daki ağır hasar görmüş, bilhassa merkezdeki Çukurova ve Seyhan ilçelerimizde ağır hasarlı konutların yeni yapılacak yerlerine ilişkin planlama için Çukurova'daki Şambayadı bölgesini istişare ettik. Zemin etütlerini yapacağız ve Çukurova'ya, Seyhan'a, ilçe merkezine en yakın, en kıymetli, en değerli yeri afetzede vatandaşlarımıza konut yapımı için kullanacağız. Ceyhan'da konut yapımına ilişkin çalışmaları da sürdürüyoruz. İnşallah orada da en doğru yeri tespit etmek suretiyle afet konutlarımızın inşasına bir ay içerisinde başlayıp en kısa zamanda vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Bakan Kurum, tüm illerde enkaz kaldırma süreçlerini valiliklerin koordinasyonunda büyük bir titizlikle yürüttüklerinin, gerek enkaz alanındaki yıkımlar gerekse enkazların döküm sahasına taşınması ve buralardaki emniyetin sağlanması konusunda hassas bir süreç izlendiğinin altını çizdi.

Bundan sonra vatandaşların taşınma sürecini de oluşturulan koordinasyon merkezinde yürüteceklerini aktaran Kurum, "Ağır hasarlı binalardan, hasarlı binalardan eşya kesinlikle alınmamasını bir kez daha rica ediyorum. Eşya alınma sürecinin valiliklerimizin koordinasyonunda yürütülmesi önemlidir. Ağır hasarlı binadan 'eşya alınabilir mi alınamaz mı' sorusunun tespitini valiliğimiz, bilim insanlarımızla birlikte yapacak ve 'eşya alınabilir' kararına müteakip eşya taşıma sürecine izin verilecektir. Aksi taktirde ağır hasarlı binalardan eşya alınmamasını bir kez daha ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BAKANLAR, KURUM VE KİRİŞÇİ BASIN TOPLANTISIN&#039;DA KONUŞTU(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKANLAR, KURUM VE KİRİŞÇİ BASIN ...
(Görüntülü) BAKANLAR, KURUM VE KİRİŞÇİ BASIN TOPLANTISIN&#039;DA KONUŞTU(1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKANLAR, KURUM VE KİRİŞÇİ BASIN ...
Adana'da depremde yıkılan binaların molozları güvenlik kameralarıyla izleniyor
YEREL HABERLER Adana'da depremde yıkılan binaların molozları ...
"Asrın felaketi"ni yaşayan çocuklar için Adana'da psikososyal destek
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"ni yaşayan çocuklar için Adana'da ...
Kurum: "(Deprem bölgesinde) 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir."
YEREL HABERLER Kurum: "(Deprem bölgesinde) 3 milyon 9 bin 563 ...
Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Adana´da çöken binaların molozlarından çıkan eşyalar korumaya alındı
YEREL HABERLER Adana´da çöken binaların molozlarından çıkan eşyalar ...
(Görüntülü)ADANA - ARAMA-KURTARMA PERSONELİNİN KUCAĞINDA VİDEO ÇEKTİĞİ AZRA HASTANEDE ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA - ARAMA-KURTARMA PERSONELİNİN ...
Arama-kurtarma personelinin kucağında video çektiği Azra hastanede öldü
YEREL HABERLER Arama-kurtarma personelinin kucağında video çektiği ...
Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri dahil 11 tutuklama (3)
YEREL HABERLER Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri ...
GÜNCELLEME - Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin tutuklu sayısı 12'ye yükseldi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki ...
Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 6'dan 12'ye yükseldi.
YEREL HABERLER Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım ...
(Görüntülü)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARA MORAL VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DEPREMZEDE ...
Belediyeden, depremzedelere 70 liraya çorba satan tesisin girişinde çorba ikramı
YEREL HABERLER Belediyeden, depremzedelere 70 liraya çorba satan ...
(Görüntülü)ADANA&#039;DA YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA'DA YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ 5 ...
Adana'da üniversite öğrencileri depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Adana'da üniversite öğrencileri depremzede çocuklar ...
Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 9 kişi daha yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ...
Adana'daki 4 bin kişilik yükseköğrenim yurtları depremzedelerin geçici yuvası oldu
YEREL HABERLER Adana'daki 4 bin kişilik yükseköğrenim yurtları ...
İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet yardımları sevkiyatına destek
YEREL HABERLER İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet ...
Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri dahil 5 tutuklama (2)
YEREL HABERLER Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri ...
(Görüntülü)105 TON YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN AZERBAYCAN UÇAĞI, ADANA&#039;YA İNİŞ YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)105 TON YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN ...
(Görüntülü)HATAYLI DEPREMZEDE: DÖNMEMİZ LAZIM, ORASI BİZİM MEMLEKETİMİZ
YEREL HABERLER (Görüntülü)HATAYLI DEPREMZEDE: DÖNMEMİZ LAZIM, ORASI ...
105 ton yardım malzemesi taşıyan Azerbaycan uçağı, Adana'ya iniş yaptı
YEREL HABERLER 105 ton yardım malzemesi taşıyan Azerbaycan uçağı, ...
Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan 2 kargo uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı
YEREL HABERLER Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan 2 kargo ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.