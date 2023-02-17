İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, depremden etkilenen Adana'da ziyaretlerde bulundu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, depremden etkilenen Adana'da ziyaretlerde bulundu:

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, depremden etkilenen Adana'da ziyaretlerde bulundu:

ADANA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Arama kurtarma çalışmalarına devam edilmesini buradan talep ediyoruz. Çünkü hala orada canlı insanlarımız olabilir. Bir kişinin canının kurtarılması her şeye değer." dedi.

Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da ziyaretlerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret eden Akşener daha sonra, depremde eşi Zeynep (67), oğulları Fatih (43) ve Burak (35) ile torunu Zeynepnas Arnas'ı (16) kaybeden, partisinin Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Arnas'la bir araya geldi. Akşener, Arnas'a taziyelerini iletti.

Akşener, daha sonra yaralı depremzedelerin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Akşener, seçmenin iktidar partisini hizmet etmek üzere tespit ettiğini, muhalefet partisine de "avukatlık" görevi verdiğini söyledi. Bu görevi deprem esnasında da hayata geçirmeye gayret ettiklerini dile getiren Akşener, "Dolayısıyla zaman zaman milletimizin sesinin duyulmadığı anların duyulmasını sağladık. Diğer taraftan da 'şunun şöyle yapılması gerektiğine dair' projeler de ürettik çünkü biz biliriz ki milletimize zarar veren olayların olması halinde o zaman millet kim kimdir demeden, şuculuk buculuk, oculuk moculuk demeden bir araya gelir. İşte bu depremde de öyle oldu. Dolayısıyla birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için olduk." diye konuştu.

Büyük bir afetle karşı karşıya olunduğunu ifade eden Akşener, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi kararını değerlendiren Akşener, şunları söyledi:

"Konuyla ilgili bugün iki bilgi var. Birincisi, nisan ayında YÖK'ün yaptığı açıklamaya göre nisan ayında gözden geçirileceği bu uzaktan eğitim meselesinin. Derhal bu işten vazgeçilmesi lazım geldiğini ifade etmek isterim. KYK yurtlarının, ailelere verilmesi son derece yanlıştır. 99 depremini Kocaeli'nde yaşamış bir insanım ben. Ailesinden insan kaybetmiş bir kişi olarak yaşadım. Aileleri, KYK yurtlarına yerleştirmek yanlıştır. Bizim inançlarımıza aykırıdır. Bizim geleneklerimize aykırıdır. Bizim ailevi davranış biçimlerimize aykırıdır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Öğrencilerin oradan çıkarılıp ailenin yerleştirilmesi yanlıştır. Mesela İstanbul'da finans merkezi var. İstanbul Finans Merkezi var. En az 100 bin kişilik kapasitesi olan bir yerdir. Orası derhal 10-15 gün içinde, depremden zarar görüp tahliye edilmesi gereken insanlarımıza açılabilir. Böylece de KYK yurtları serbest kalır. Bunun gözden geçirilip derhal vazgeçilmesini öneriyoruz. Bunda da ısrarlıyız. Ama bir şey önermiştik. Sadece biz önermiştik. O da şuydu. 285 bin öğrenci deprem bölgesinde okuyan, oradaki okullarda okuyan ya da diğer yerlerde okuyan o öğrencilerin deprem bölgesi dışındaki okullarda, kendi bölümleriyle eşleşip oralarda okumalarının yolunun açılması lazımdı. Bugün YÖK'ün yaptığı bu açıklamada bunu gördük. Buna da teşekkür ediyorum. Yani bu teklifimizin kabul görmüş olmasına da teşekkür ediyorum. Doğrusu budur."

Koronavirüs salgınıyla iki yıl boyunca neredeyse bir neslin rekabet imkanının ortadan kalktığını ifade eden Akşener, "İnternetin, bilgisayarın bulunmadığı ailelerin çocukları eğitimden ister ilkokul, ister ortaokul, ister üniversite olsun doğru düzgün faydalanamadılar. Dolayısıyla rekabet etme şansları düştü. O nedenle uzaktan eğitim meselesinin yerine yüz yüze eğitime derhal geçilmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

Depremdeki arama kurtarma çalışmalarına da değinen Meral Akşener, bugün 12'nci gün olmasına rağmen enkazlardan insanların halen canlı çıktığına işaret etti. Akşener, "Arama kurtarma çalışmalarına devam edilmesini buradan talep ediyoruz. Çünkü hala orada canlı insanlarımız olabilir. Bir kişinin canının kurtarılması her şeye değer." açıklamasında bulundu.

"Biz elbette beceriksizliklerin, elbette yanlışlıkların, elbette bu tek adam sisteminin getirdiği organizasyon bozukluklarının hesabını soracağız." diyen Akşener, şunları kaydetti:

"Elbette bunların düzeltilmesinin peşinde olacağız ama bugün tek bir canlı arkadaşımız, kişimiz milletimizin bir ferdi varsa o bir canın kurtarılması için ben her kapıyı çalarım kardeşim. Gerekirse o kapıyı kırmak kaydıyla çalarım. Dolayısıyla bütün canlarımız tamamen 'canlı olanlar çıktı' deyip yani bir kişimiz bile canlı kalmadıktan sonra, o enkazlar kaldırılmalıdır. Şimdi bir şey daha gördük. Sayın Erdoğan tek adamlığı kendine bağladı. Yani bürokrasiden bıkmıştı, ondan bıkmıştı, her şeyden bıkmıştı. Ama gördük ki bu depremde biz hiçbir devlet memuru ister üst düzey ister orta düzey kendi adına inisiyatif kullanamıyor. AFAD'ın bünyesinde çalışan her bir arkadaşımdan Allah razı olsun. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. O başka bir şey. Ama karar alma süreçlerinde bir müdür arkadaşımız kendi başına karar alamıyor. Ankara'ya soruyor. Ankara, saraya soruyor. O arada ne kadar zaman geçiyor? Üç gün geçiyor. Asgari, en küçüğü üç gün geçiyor. Demek ki bürokrasinin Sayın Erdoğan'ın ayağına vurduğu prangayı çözelim derken bürokrasi üçle çarpar hale gelmişiz. Bunu herkesin dikkatine sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) MERAL AKŞENER BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERAL AKŞENER BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
(Görüntülü) ABD&#039;NİN GÖNDERDİĞİ 2,5 MİLYON DOLARLIK YARDIM MALZEMESİ ADANA?DA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ABD'NİN GÖNDERDİĞİ 2,5 MİLYON ...
ABD'nin Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illere yardımları devam edecek
YEREL HABERLER ABD'nin Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illere ...
ABD'nin gönderdiği 2,5 milyon dolarlık yardım malzemesi Adana´da
YEREL HABERLER ABD'nin gönderdiği 2,5 milyon dolarlık yardım ...
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm incelendi
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 ...
Bakan Kurum, Adana'da açıklama yaptı:
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Adana'da açıklama yaptı:
(Görüntülü) BAKANLAR, KURUM VE KİRİŞÇİ BASIN TOPLANTISIN&#039;DA KONUŞTU(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKANLAR, KURUM VE KİRİŞÇİ BASIN ...
(Görüntülü) BAKANLAR, KURUM VE KİRİŞÇİ BASIN TOPLANTISIN&#039;DA KONUŞTU(1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKANLAR, KURUM VE KİRİŞÇİ BASIN ...
Adana'da depremde yıkılan binaların molozları güvenlik kameralarıyla izleniyor
YEREL HABERLER Adana'da depremde yıkılan binaların molozları ...
"Asrın felaketi"ni yaşayan çocuklar için Adana'da psikososyal destek
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"ni yaşayan çocuklar için Adana'da ...
Kurum: "(Deprem bölgesinde) 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir."
YEREL HABERLER Kurum: "(Deprem bölgesinde) 3 milyon 9 bin 563 ...
Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Adana´da çöken binaların molozlarından çıkan eşyalar korumaya alındı
YEREL HABERLER Adana´da çöken binaların molozlarından çıkan eşyalar ...
(Görüntülü)ADANA - ARAMA-KURTARMA PERSONELİNİN KUCAĞINDA VİDEO ÇEKTİĞİ AZRA HASTANEDE ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA - ARAMA-KURTARMA PERSONELİNİN ...
Arama-kurtarma personelinin kucağında video çektiği Azra hastanede öldü
YEREL HABERLER Arama-kurtarma personelinin kucağında video çektiği ...
Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri dahil 11 tutuklama (3)
YEREL HABERLER Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri ...
GÜNCELLEME - Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin tutuklu sayısı 12'ye yükseldi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki ...
Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 6'dan 12'ye yükseldi.
YEREL HABERLER Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım ...
(Görüntülü)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARA MORAL VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DEPREMZEDE ...
Belediyeden, depremzedelere 70 liraya çorba satan tesisin girişinde çorba ikramı
YEREL HABERLER Belediyeden, depremzedelere 70 liraya çorba satan ...
(Görüntülü)ADANA&#039;DA YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA'DA YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ 5 ...
Adana'da üniversite öğrencileri depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Adana'da üniversite öğrencileri depremzede çocuklar ...
Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 9 kişi daha yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ...
Adana'daki 4 bin kişilik yükseköğrenim yurtları depremzedelerin geçici yuvası oldu
YEREL HABERLER Adana'daki 4 bin kişilik yükseköğrenim yurtları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.