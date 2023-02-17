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Mehmetçik, İncirlik Üssü'nde yardımların sevkiyatı için gece gündüz görev başında

AA

Mehmetçik, İncirlik Üssü'nde yardımların sevkiyatı için gece gündüz görev başında

ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt içi ve dışından Adana'ya gönderilen yardımlar, İncirlik Hava Üssü'nde aralıksız görev yapan Mehmetçiğin gayretleriyle hızla afetzedelere ulaştırılıyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası ulusal ve uluslararası kampanyalar kapsamında bağışlanan yardım malzemelerinin bir bölümü Adana'da toplanıyor.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Helikopter Koordinasyon Merkezi, hava yolu ya da kara yoluyla intikal ettirilen yardım malzemeleri ile personelin deprem bölgelerine helikopterle ulaştırılmasını sağlıyor.

TSK tarafından Eskişehir, İzmir, Amasya, Konya, Ankara, İstanbul gibi illerden takviye edilen ve aralarında AS-532 Cougar, CH-47 Chinook, S-70 Sikorsky tipi helikopterlerin, kargo uçaklarının bulunduğu hava araçları, yardım sevkiyatına İncirlik'ten destek veriyor.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Sahil Güvenlik ile Jandarma Genel komutanlıklarına ait çok sayıda helikopter ve kargo uçağı yoğun trafik içinde üsse manevra yapıyor.

Gece uçuşlarının da yapıldığı üste 24 saat esasına göre görevlerini sürdüren Mehmetçiğin yoğun çalışmasına zaman zaman Amerikan ve Polonyalı askerlerin de aralarında olduğu çok sayıda ülkenin personeli destek veriyor.

Çadır, yatak, battaniye, yorgan, yastık, jeneratör, ısıtıcı gibi insani yardımın yanı sıra gıda ve medikal malzemelerin olduğu paketler, İncirlik'te oluşturulan "hava yardım koridoru" ile depremzedelere ulaştırılması için askeri uçak ve helikopterlere yükleniyor. Hava yoluyla gelen yardımların bir bölümü, tırlarla afetzedelere gönderiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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