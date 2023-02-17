Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin bir kişi daha tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Muzaffer M. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Böylece, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

Adana'da, depremde yıkılan bazı binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta 1, 14 Şubat'ta 5, 16 Şubat'ta 6 şüpheli tutuklanmıştı.

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