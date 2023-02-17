Adana ve Mersin'in ilçelerinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

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ADANA/MERSİN (AA) - Adana'nın Kozan ve Mersin'in Çamlıyayla ilçelerinde Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Kozan'daki tarihi Hoşkadem Camisi'ne Miraç Kandili dolayısıyla gelenlere Kozan Belediyesi tarafından kandil simidi ve bal şerbeti ikram edildi.

Cami cemaati, imam tarafından verilen vaazın ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ile tüm İslam alemi için dua etti.

Depremde hayatını kaybedenler için okunan duaların ardından yatsı namazı kılındı.

- Mersin

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.



Camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

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