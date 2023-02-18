Gönüllü kargocular yardım seferberliğine tecrübeleriyle katılıyor

AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - ABDULLAH DOĞAN/OZAN EFEOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından yurt içi ve dışında düzenlenen kampanyalarda toplanan insani yardım malzemelerinden bir bölümü "lojistik üs" Adana'dan gönüllü kargocuların da desteğiyle afetzedelere ulaştırılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından Türkiye'den ve dünyanın birçok yerinden bölgeye gönderilen yardımlardan bir bölümü Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) depolarda tasnif edilerek ihtiyaç duyulan noktalara sevki sağlanıyor. Depolarda yürütülen çalışmalara gönüllüler ve askerler destek oluyor.

Adana Valiliğince oluşturulan Deprem Kriz Yönetimi Koordinasyon Kurulunda görevli Serdar Kaya, AA muhabirine, deprem yardımlarının tasnifi ve dağıtımında kullanılmak üzere OSB'deki büyük depoların faaliyete geçirildiğini bildirdi.

Kendilerine kargo şirketlerinin yönetici ve çalışanlarının da destek verdiğini belirten Kaya, "Burada kargo şirketlerinin uzman personeli, müdürleri var. O müdürler burada palet taşıyor. Kargo şirketleri çalışanları buradaki operasyonun tamamının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışıyorlar. Bu işin nasıl olması gerektiğini yaparak öğrettiler." dedi.

Kaya, depoya ulaştırılan yardımların tasnif ve sevkiyatının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile gönüllülerin desteğiyle sürdüğünü dile getirdi.

Burada yapılan çalışmalarla, gelen yardımlar için ara bekleme sahası oluşturulduğunu vurgulayan Kaya, "Depoda ayrıştırma ve sınıflandırmayla doğru yere doğru ürünü göndermek için çalışıyoruz. Yardımları kargo şirketleriyle düzgün bir şekilde organize ediyoruz. Adana, lojistik üs olarak belirlendi. Bir nevi profesyonel depoculuk yapıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Son güne kadar dağıtımların son noktaya ulaşmasına destek vermeyi hedefliyoruz"

İstanbul'da yaşayan bir kargo şirketinin yöneticisi Gözde Aydın da birçok firmadan çalışanlarla bir arada olduklarını söyledi.

Dayanışmayla çalıştıklarını aktaran Aydın şöyle konuştu:

"Amacımız güç birliği yaparak yardımların en son noktaya ulaşmasını sağlamak. Yaklaşık 150 sektör profesyoneli bu işe destek veriyor. Amacımız, sürdürülebilir sistem kurarak uzun vadede, buraları sektör profesyonellerinden ziyade yardımların toplandığı ve dağıtıldığı birimlere emanet etmek. Son güne kadar dağıtımların son noktaya ulaşmasına destek vermeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Mehmetçik, izciler, devlet memurlarımız ve öğretmenlerimiz buradalar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.