Epilepsi hastası kızının ilaçlarını depremzedelere gönderdi

ADANA (AA) - ABDULLAH DOĞAN/OZAN EFEOĞLU - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da toplanan yardımlar arasından bir vatandaşın gönderdiği epilepsi hastası kızının ilaçları çıktı.

Valilik koordinesinde, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yardımların tasnif ve ihtiyaca göre sevkinin yapıldığı depolarda, çoğunluğu gönüllülerden oluşan ekibin yoğun mesaisi sürüyor.

Yurt içi ve dışından gönderilen insani yardım malzemelerinin depremzedelere ulaştırılmasında lojistik üs işlevi gören Adana'daki OSB depolarına gelen bazı kolilerden duygu yüklü notlar da çıkıyor.

- "Onları 1 saat üşütmemek için buradayız"

Adana İmamoğlu Sosyal Yardımlaşma Derneği yöneticisi Caner Köden, AA muhabirine, depremzedelere yardımların sürdüğünü söyledi.

Depremin olduğu ilk andan itibaren hızla faaliyetlere başladıklarını anlatan Köden, depremzedelere bir an önce ihtiyaç malzemelerini göndermeye çalıştıklarını ifade etti.

Köden, Adana Valiliği koordinasyonunda çalışmaların devam ettiğini aktararak, "Üç gün önce bu depomuzu kurduk. Bir an önce depremzedelerimize malzemeleri göndermek için saat gözetmeksizin buradayız çünkü şunun farkındayız; 1 saat uyursak bir saat sonra ürünlerimiz onların eline geçecek. Onları 1 saat üşütmemek için buradayız. Canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Aile bize ulaşırlarsa tüm desteği vermeye gönüllüyüz"

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden yardımların geldiğine işaret eden Köden, şöyle devam etti:

"Kutularımızdan, notlar çıkıyor. 'Geçmiş olsun' dilekleri geliyor. İlknur adında 9 yaşındaki vatandaşımızın, epilepsi hastası olduğu ve bu hastanın ağızdan beslenemediği, mama yoluyla beslendiği ve çocuğunun gıdalarını, ilaçlarını gönderdiğini yazan bir not çıktı. Ailemize ulaşmak istedik ama herhangi bir adres veya telefon numarası yoktu. Aile bize ulaşırlarsa tüm desteği vermeye gönüllüyüz. Hangi ilden geldiği belli değil çünkü tüm illerden gelen yardımlar burada toplandığı için nereden geldiğini bilmiyoruz."

Köden, nottan çok etkilendiklerini dile getirerek, "Bu notu okuduktan sonra ekipteki arkadaşlar, ağlama derecesine geldi. Depremzedelerimizi televizyonlarda izledikçe, oralardan bilgiler geldikçe zaten yıkılıyorduk. Onların duygularını yaşadık. Adana da deprem bölgesi. Adana'da da binalarımız yıkıldı. Kendi binalarımızdan çok onlara yandık çünkü oralarda daha fazla enkaz vardı." ifadelerini kullandı.

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