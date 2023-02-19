Arama kurtarma köpekleri, hassas burunlarıyla enkaz altındaki yüzlerce cana umut oldu

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ADANA (AA) - ABDULLAH DOĞAN/OZAN EFEOĞLU - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında aktif rol alan özel eğitimli köpekler, hassas burunlarıyla tespit ettikleri hayatların enkazdan sağ çıkarılmasına yardımcı oldu.

Çeviklik, komut dinleme ve hedefe ulaşma konularında eğitilen köpekler, enkazda canlı bulunup bulunmadığını duyularıyla tespit ediyor.

Yavruyken özelliklerine göre seçilen ve iki yılda bir sınavdan geçirilerek yetkinliklerini kanıtlayan köpekler, aldıkları eğitimin ardından 10 yaşına kadar görev yapabiliyor.

Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesindeki aralıksız çalışmalarında yer alan eğitimli köpekler, enkaz altında bulunanların yerinin tespiti konusunda ekiplerin en büyük yardımcısı oldu.



Sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere AFAD, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Polis Arama Kurtarma (PAK) ve itfaiyenin onlarca eğitimli köpeği depremin ilk gününden itibaren sahada yer aldı.

AB üyesi 21 ülke ile Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'dan 104, Güney Kore 4, Venezuela 4, Portekiz 6, Tayland 5, Güney Afrika 5, Ukrayna 10, Tayvan 5, Çin 4, Macaristan 22, Polonya 8 ve Libya'dan 4 olmak üzere 181 hassas burunlu can dostu, desteğe geldi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremde yıkılan binaların enkazından yüzlerce kişinin sağ çıkarılmasında önemli rol alan köpeklerden bazıları görevleri sırasında yaralandı.

Destek için Adıyaman'a gelen Meksika ekibinin köpeği "Proteo" ise çalışmalar sırasında rahatsızlanarak öldü.



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