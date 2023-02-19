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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'daki depolarda tasnif edilen yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor

AA

Adana'daki depolarda tasnif edilen yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor

ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU/ABDULLAH DOĞAN - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt içinde toplanan ve dünyanın birçok ülkesinden afetzedelere gönderilen yardımların dağıtılmasında lojistik üs olarak kullanılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nin yanı sıra Adana Havalimanı ve İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı, depremlerden etkilenen illere yardım malzemelerinin ulaştırılmasında bölgedeki en büyük merkezler olarak işlev görüyor.

Kente ulaştırılan yardımlar, tır ve kamyonlarla Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 15 bin metrekarelik depoda toplanıyor.

Adana Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında tasnifi yapılan mont, ayakkabı, elektrikli ısıtıcı, bebek bezi, çadır, battaniye gibi malzemeler, 100 gönüllü tarafından tır ve kamyonlara yüklenerek ihtiyaç bildirilen şehirlere gönderiliyor.

Valilik tarafından oluşturulan Deprem Kriz Yönetimi Koordinasyon Kurulunda görevli Serdar Kaya, AA muhabirine, depodan depremden etkilenen bölgelere birçok yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Depoda çalışmaların gönüllülük esasıyla yürütüldüğü belirten Kaya, "Sorumlu Vali Yardımcımızın talimatları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere yardımlarımızı gönderiyoruz." dedi.

- "Gönüllü arkadaşlarımızla ince işi yapıyoruz"

Yardımların büyük çoğunluğunun kente hava yoluyla getirildiğini bildiren Kaya, şöyle devam etti:

"İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı ağır malzemeleri getirmek için Adana Havalimanı ise hem gönüllüleri ulaştırmak hem de hafif yükler için müsait. Dolayısıyla iki havalimanı ile burayı yoğun olarak kullanıyoruz. Gelen ürünler karışık vaziyette oluyor. Biz de burada hem bunları sınıflandırıyoruz hem de kullanılamayacak durumdaki eşyaları ayırıyoruz. Buradaki gönüllü arkadaşlarımızla ince işi yapıyoruz yani kutuların içini açıp gıdaysa gıda, giyecekse giyecek sınıfına ayırıyoruz."

Kaya, yardım malzemelerinin nakliye sektöründe faaliyet gösteren hayırsever iş insanlarının gönderdiği tırlarla taşındığı bilgisini verdi.

Gerektiğinde ilave tır kiraladıklarını aktaran Kaya, "Gönüllü 100 kişi dönüşümlü olarak çalışıp ayrıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Endonezya, Japonya, Amerika, İngiltere, Sırbistan, Bosna Hersek, Azerbaycan gibi birçok milletten gelmiş ürünler var. Yardım malzemesi getiren kişilerle görüştüğümüzde 'Türkiye bize daha önce yardım etti, biz bu yüzden buradayız' diyorlar." diye konuştu.

Kaya, yardımların depremzedelere ulaştırılmasında yoğun emeğin, birçok isimsiz kahramanın olduğunu sözlerine ekledi.

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