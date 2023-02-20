Hollanda'daki Türklerden depremden etkilenen "patili dostlar"a tedavi ve mama desteği

ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU/KORAY KILIÇ - Hollanda'da yaşayan bir grup Türk vatandaşı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen hayvanlara mama ve sağlık desteğiyle yardım elini uzattı.

Türk asıllı Songül van Brakel, 2 yıl önce başkent Amsterdam'daki sahipsiz hayvanlara yardım etmek için Stichting Unique organizasyonunu kurdu.

Depremlerden etkilenen illere yardım toplandığını öğrenen Brakel, gönüllülerden oluşturduğu ekiple eldiven, battaniye, mont, çadır, ayakkabı gibi yardımları Türkiye'ye ulaştırmaya başladı.

İnsani yardımları tamamladıktan sonra depremden etkilenen "patili dostlar" için mama ve ilaç temin eden Brakel, 2 gönüllü arkadaşıyla bölgeye geldi.

Adana'da çalışmalarını sürdüren Songül van Brakel, AA muhabirine, ilk depremi öğrendiklerinde hemen organize olup bölgeye insani yardım ulaştırmak için gayret ettiklerini söyledi.

Geceyi gündüze katarak yiyecek, giysi ve nakit yardımlarını yaklaşık 10 gün önce bölgeye ulaştırdıklarını belirten Brakel, şöyle devam etti:

"İnsani yardımları yaptıktan sonra hayvanlar için ilaç ve mama temin ettik. Şu an bizim Hollanda'da 4 ton mamamız var. Az önce 500 kilogramını AFAD'a teslim ettik. Biz de 3 gündür burada arkadaşlarla 150 kilosunu dağıttık. İnsanların bağışladığı paralarla mama alıp ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Bu bir başlangıç, ilk adım. Bitmedi, daha yeni başlıyoruz. Bu hayvanların tedavisi de uzun sürecek. Uzun süreçli bir proje. Veterinerlerle sağlık anlaşması yaptık. Enkaz altından çıkan sahipsiz ya da sahibi vefat eden hayvanların tedavisini biz üstleniyoruz. Bağışta bulunan insanlar para değil, ilaç ve mama vermemizi istiyorlar. Biz de bunu yapıyoruz."

- "Yardım toplamaya devam etmek zorundayız"

Hollanda'da hemşirelik öğrencisi olan gönüllü Ayşegül Dönmez de yardımları ulaştırabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.

Amsterdam'daki birçok Türk'ün kendileri aracılığıyla yardım gönderdiklerini bildiren Dönmez, "İnsanlarımıza yardımlarımızı tamamladıktan sonra 'Başka elimizden ne gelir?' diye düşündük çünkü bunları yapmak vatani görevimiz, 'Boş durmaktansa hayvanlara yardım edelim.' dedik. Aşağı yukarı 10 bin avro olarak bağış topladık. Ayrıca 5 ton mama topladık." ifadesini kullandı.

Dönmez, Hollanda'da kalan mamaların hızla bölgeye getirilmesi için konsolosluk yetkilileriyle görüşeceklerini belirtti.

Okulundaki öğretmenlerinin de bu çalışmalara destek olduğu bilgisini veren Dönmez, şunları aktardı:

"Benim aslında buraya gelmek gibi bir planım yoktu, okula da gitmem gerekiyor. Hollandalı öğretmenlerim 'Ayşegül, bu senin vatani görevin biz senin arkandayız, her şeyini ayarlayacağız. Gitmen lazım, git. Ne yapabilirsen yap. Hayvanlara, insanlara ne yapabilirsen yap.' dediler. Her şekilde yardımda bulunuyoruz ve devam edeceğiz. Bunun bir haftası, iki haftası yok. Bunun ayları, seneleri var. Bunun için yardım toplamaya devam etmek zorundayız. Türkiye'deki insanlar da Hollanda'daki Türkler de aynı şekilde bunu yapmak zorundayız. Bu bir başlangıç oldu. 4 günlüğüne Adana'ya geldik. Buradaki hayvanlara, kliniklere yardım ettik. İnşallah daha fazlası da gelir."

Hollandalı yardımsever Carola van Tiel ise Türkiye'deki depremlerin ülkesinde de büyük üzüntüye neden olduğunu kaydetti.

Az da olsa yardımlarının dokunmasının kendilerini çok mutlu edeceğini vurgulayan Tiel, "Hollanda'dan insani yardım için çok para toplandı. Hollanda'da yaşayan kim varsa bağışta bulundu. Hayvanlar için de belirli bağışlar oldu." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.