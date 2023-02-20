Adana Valisi Süleyman Elban, Hatay merkezli depremlerde kentte yıkılan bina olmadığını bildirdi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Hatay merkezli meydana gelen depremler nedeniyle kentte herhangi bir yıkımın yaşanmadığın söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremler çevre illerden de hissedildi.

Vali Elban, AA muhabirine, depremler nedeniyle kentte olumsuz gelişme yaşanmadığını belirtti.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda iki binanın yıkıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyleyen Elban, gerekli kontrollerin yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

Bu arada, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki bazı hasta ve refakatçilerinin, depremin ardından sedyelerle hastane bahçesine çıktıkları görüldü.





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