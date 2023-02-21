Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi "deprem güçlendirmesi" için boşaltılıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ADANA (AA) - Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin ana binasındaki iki blok, kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla boşaltılıyor.

Kahramanmaraşlı merkezli 6 Şubat'taki depremler ve dün Hatay'daki depremin ardından hastane binasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

İnceleme sonucunda, hastanenin ana binasındaki A ve B blokların kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine, buradaki hastaların kentteki ve çevre illerdeki hastanelere sevk edilmesine başlandı.





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