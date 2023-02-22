Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 941 bin 892 paket sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 941 bin 892 paket sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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