Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki hastalar tahliye ediliyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ADANA (AA) - Adana'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin büyük ölçekli yeni bir depreme maruz kalması halinde riskli olabileceği nedeniyle dün başlatılan tahliye işlemi devam ediyor.

ÇÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, hastanenin, bölgede bir süredir devam eden depremler nedeniyle ilk günden bu yana ilgili uzmanlar tarafından düzenli kontrol edildiği belirtildi.

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 20 Şubat'taki depremlerden sonra hastanenin ÇÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekibinden oluşan 9 kişilik komisyon tarafından incelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzmanlardan oluşan bu komisyonca aslında eski ve yıpranmış olan binalarımızın üst üste gerçekleşen depremler nedeniyle şiddetli yeni bir depreme maruz kalması halinde riskli olabileceği kanaatine ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu risk nedeniyle hastanemizden, hiçbir hastamız mağdur edilmeyecek şekilde Adana Şehir ve Yüreğir Devlet Hastanelerine önlem amaçlı dün akşam başlayan hastalarımızın tahliyesi tüm gece devam etmiştir. Onkoloji hastanemiz bu tahliye kapsamı dışındadır."

Servislerde yatan 158 hastanın yanı sıra yenidoğan dahil 87 yoğun bakım hastasının tahliye edildiği, kalan yaklaşık 100 servis ve 9 yoğun bakım hastasının tahliyesinin bugün tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi.





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