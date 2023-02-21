Adana'da motosikletle geçirdikleri kaza sonrası hastaneye kaldırılan iki kardeşten biri öldü

Bakan Koca: Afet bölgesinde hiçbir köy uzakta değil

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan iki kardeşten biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi'nde Yasin Okan Ertek'in (19) kullandığı motosiklette yaralanan kardeşi Mehmet Akif Ertek (13), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mehmet E'nin kullandığı 01 RL 638 plakalı otomobil, dün Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi'nde, Yasin Okan Ertek idaresindeki plakasız motosikletle çarpışmıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kardeşi ağır yaralanmıştı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.