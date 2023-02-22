Adana'da depremzede kadın, okulun lojmanına yerleştirildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evi ağır hasar gören kadın yaşadığı mahalledeki ilkokulun lojmanına yerleştirildi.

Velicanlı Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşında ki Fatma Yüksel'in yaşadığı tek katlı ahşap ev, depremde ağır hasar gördü.

Muhtar Ferhat Yıldırım'ın başvurusu sonucu Kozan Kaymakamlığı, Yüksel'i yaşadığı mahalledeki ilkokula ait lojmana yerleştirdi.

Yüksel, deprem anında Osmaniye'de üniversite eğitiminde olan 2 kızı ve depremin ardından askerden dönen oğlu ile okul lojmanında yaşamaya başladı.

Öte yandan okulun öğrenci azlığı nedeniyle bu eğitim yılında açılmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.