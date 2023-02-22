Adana'da depremzede kadın, okulun lojmanına yerleştirildi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evi ağır hasar gören kadın yaşadığı mahalledeki ilkokulun lojmanına yerleştirildi.
Velicanlı Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşında ki Fatma Yüksel'in yaşadığı tek katlı ahşap ev, depremde ağır hasar gördü.
Muhtar Ferhat Yıldırım'ın başvurusu sonucu Kozan Kaymakamlığı, Yüksel'i yaşadığı mahalledeki ilkokula ait lojmana yerleştirdi.
Yüksel, deprem anında Osmaniye'de üniversite eğitiminde olan 2 kızı ve depremin ardından askerden dönen oğlu ile okul lojmanında yaşamaya başladı.
Öte yandan okulun öğrenci azlığı nedeniyle bu eğitim yılında açılmadığı öğrenildi.