Adana'da otomobil ve panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ersan Aktaş'ın kullandığı 58 HF 977 plakalı otomobil, Çukurköprü Mahallesi'nde, Mustafa Eymen Şen idaresindeki 31 AKE 219 panelvanla çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki İsmail Enes Şen ve Gülseren Gürbüz yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.





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